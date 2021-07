El ayuntamiento de Pollença ha reclamado a la Demarcación de Costas de Balears que se vuelvan a colocar las boyas en la bahía de Formentor con el objetivo de evitar los fondeos de embarcaciones que se llevan a cabo actualmente, sobre todo durante los fines de semana. Según informó ayer el Consistorio en una nota de prensa, el campo de boyas de la bahía de Formentor, gestionado por Gestora Projecte Home Son Morro SL durante los últimos años, no se ha instalado esta temporada ya que el organismo de Demarcación de Costas de Balears no ha tramitado esta licencia y no se ha resuelto su concesión.