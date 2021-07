El Consell de Mallorca procederá a la desclasificación del urbanizable programado en Can Guixa, en Sóller, por no haber sido desarrollado. De esta manera, el crecimiento urbanístico previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a través de una unidad de ejecución urbanística, quedará reconvertido en suelo rústico protegido bajo el régimen del Plan Especial de Huertos y Naranjos.

Esta será la única unidad de ejecución de Sóller pendiente de desarrollar que la institución insular hará desaparecer del planeamiento en virtud de la aplicación de la Ley del Suelo, un instrumento que faculta al Consell a suprimir los urbanizables programados que no se han ejecutado en las últimas décadas. El de Can Guixa cumple con este requisito indispensable para proceder a hacer el cambio. Técnicos del Ayuntamiento, acompañados por el concejal de Urbanismo, Jaume Bestard, mantuvieron el lunes una reunión con técnicos del Consell para abordar la posible supresión de varias unidades de ejecución previstas en el Plan General de Ordenación Urbana de Sóller. Con posterioridad a este encuentro, Bestard informó que en Sóller solo se suprimirá el urbanizable previsto en Can Guixa «porque es el único que cumple con todos los requisitos que establece la norma». La Ley del Suelo da potestad a los consells para proceder a la protección de los denominados «falsos urbanos», una figura que, de acuerdo con la opinión de los técnicos de la institución, se ajusta al caso de Can Guixa.

El resto de unidades de ejecución que están sin desarrollar en Sóller, como por ejemplo la que afecta a la zona de Teixidores y sus alrededores, no han sido incluidas en el paquete de bolsas de suelo urbano que se desclasificará. La razón, según explicó Bestard, es que estas unidades urbanísticas no cumplen con todos los parámetros necesarios para poder pasar de falso urbano en suelo rústico. En el caso concreto de la unidad prevista en Teixidores, el Ayuntamiento tiene previsto desarrollarla para reordenar el entramado urbano de la zona.

Ley del Suelo

En una de sus disposiciones la Ley del Suelo incorporó a través de un enmienda de Més la facultad de eliminar las posibilidades edificatorias de una serie de falsos urbanos que se mantenían en los planeamientos urbanísticos desde el año 1999, fecha en la que se aprobaron las famosas Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). Se trataba se suelos que tenían posibilidades urbanizadores latentes, también denominados suelos «zombies» pero que con el transcurso de los años nunca se desarrollaron.

Una calle para unir dos barrios de Sóller

La unidad de ejecución que ahora se suprimirá del planeamiento urbanístico de Sóller preveía la apertura de una nueva calle que debía unir la avenida de Asturias con el camí de Ses Fontanelles, una zona de complicado acceso debido a su estrechez. Además de la calle contemplaba la urbanización de los solares adyacentes. La calle nunca se abrió porque sus promotores lo desestimaron.