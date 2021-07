Costumari popular | La vinya, pel juliol, no vol beure aigua, sinó prendre el sol

Avui és sant Benet

Fou proclamat patró d’Europa l’any 1964. Conten que la dida de sant Benet estava molt amoïnada perquè se li havia romput un garbell de terrissa que li havien deixat; el sant va beneir els trossos, els quals es varen ajuntar de nou i el garbell va quedar sencer, com si mai no s’hagués espanyat. Per aquest miracle va ser pres com a patró pels garbellaires i sedassaires; però també el veneraven els pagesos, arquitectes, químics, enginyers, espeleòlegs, etc. Va néixer a Núrsia (480-547, Itàlia), se’l representa amb l’hàbit negre benedictí, el llibre de la Regla, com a fundador d’una orde, el bàcul, un corb amb un pa en el bec, un calze i una serp alada. “Ora et labora” és el seu eslògan, i el monestir que va fundar era un recinte dedicat al treball i a l’oració, amb la més estricta disciplina. Aquesta va ser la primera d’una xarxa de comunitats benedictines que a l’Edat Mitjana, patrocinada pel papa Gregori, s’havia estès per Europa. Sant Benet, des del pontificat de Pius XII, ostenta el títol gairebé nobiliari de “Pare de l’Occident”.

Sant Enric (13)

Emperador de Bomberg, va guardar perfecta castedat amb la seva dona Cunegunda i va induir sant Esteve, rei d’Hongria a abraçar la religió catòlica. Sant Enric era advocat contra l’asma. Antigament els remeiers i curanderos preparaven un paper d’estrassa anomenat “paper de sant Enric”, i que tenia la virtut de fer passar l’ofec. La preparació consistia a banyar el paper en l’aigua de set fonts diferents, en la qual, prèviament s’havien fet bullir set herbes remeieres també diferents. El malalt, quan sentia venir l’atac d’asma, cargolava un paperet de sant Enric, l’encenia, se’l posava davant la boca per aspirar el fum, i li passava l’ofec.

Sant Bonaventura (15)

Va viure a Itàlia i França (1218-1274). Fou frare franciscà elegit ministre general de l’orde i en fou nomenat “segon fundador”; se li donà el sobrenom de “doctor seràfic”. Era el protector dels teòlegs, dependents, peons, teixidors. Segons la tradició va morir de tifus i per això se li demanava que protegís d’aquest mal. També se l’invocava en favor dels infants, perquè els deslliuràs de malalties i els allunyàs de males companyies. Els parents de la gent de mar, sobretot les dones, li resaven perquè asseguràs una tornada feliç i ràpida als navegants.

La Mare de Déu del Carme (16)

Aquesta advocació té l’origen en l’aparició de la Mare de Déu a un frare en el transcurs de la qual li lliurà l’hàbit o escapulari que havia de ser el distintiu carmelità: la festa data del segle XIV. Tanmateix, el culte a la Mare de Déu és fruit de la imaginació popular que supleix la insuficiència de referències a la Verge Maria en el Nou Testament, desenvolupant de manera fantasiosa un extensíssim llegendari. L’almirall mallorquí Antoni Barceló la popularitzà entre la marineria, fins a substituir el patrocini de sant Elm. Se celebren processons marineres amb la imatge de la Mare de Déu embarcada. L’orde del Carme o del Carmel -muntanya còsmica palestina, on feia penitència el profeta Elies- sorgí al s. XII a Terra Santa, obra de croats i pelegrins que volien recollir la tradició eremítica oriental. Varen abandonar Palestina per la pressió islàmica i es varen estendre per Europa. El nom femení de Carme és ben comú; i a molts de llocs hi ha un carrer o un barri del Carme. Fan festa per la Mare de Déu del Carme, a cala Bona (Son Servera), cala Figuera (Santanyí), cala Rajada (Capdepera), Port d’Andratx, Port de Pollença, Port de Sóller, Porto Cristo (Manacor)...

Rogatives

Tot i la manca de fe hi ha creença en la força de les rogatives per atreure el favor diví. Es varen introduir a la litúrgia romana entre els segles V i VI, com a resposta als mals i calamitats que assolaven els pobles (pestes, epidèmies, fam, guerres, plagues, sequeres, gelades, etc.); es feia penitència i es demanava perdó a Déu pels pecats i se li demanava auxili. Déu no causa el mal, però a vegades el permet, per a un major bé; respondre-li amb blasfèmies, el provoca més; amb rogatives, se’l pot aplacar. La Salve de l’Aigua (versió popular de les rogatives ad petendam pluviam) es resava en temps de sequera; i es feien romeries penitencials resant les lletanies dels sants. Moltes pràctiques d’aquestes són formes cristianitzades de fetilleries i rituals màgics ancestrals, comuns arreu del món.

Sabíeu que...?

Avui és el Dia Mundial de la població. Dimarts (13) és sant Enric, patró de les persones asmàtiques; també és el Dia Mundial del Rock. Dijous (15) és el Dia Mundial de les habilitats dels joves. Dissabte (17) és el Word Emoji Day.

El llibre «Les epidèmies a les Illes Balears (1800-2020)» (Documenta Balear), de Joana Maria Pujadas i Pere Salas, un llibre que hauríem de llegir per entendre la història d’un procés que és ben present -i hi seguirà per molts d’anys- en la societat nostrada; paga la pena aprendre de la història quan es fa més present que mai. Enhorabona!

Nicolau Pons ens parla de les locucions sobre la Missa. «Segons la Missa els encens» (els fets han d’anar d’acord amb la importància que tenen), «No saber de la Missa la meitat» (ignorar la part principal d’un assumpte), «Qui s’aixeca tard, no va a Missa ni menja carn», «Arribar a Misses dites» (arribar molt tard), «No pot ser estar a Missa i en el ball», «Estar més alegre que una Missa amb orgue», «Tan cert com s’ha dit Missa avui», «Callar com en Missa» (no declarar res), «Missa matinal, per tot el dia val», «Missa Major, Missa de senyor», «No tot el que es diu són Misses» (no cal creure com a veritats tot el que es diu), «Tot ja ha estat a Missa» (no hi ha res nou en el món), «Espera’t a oferir, que la Missa és llarga» (calma, que tot té el seu temps), «Amb tu, ni a Missa», «A poc a poc, va el coix a Missa», «Coranta Misses sagrades!», «Qui pagarà les Misses?» (qui es farà càrrec de les despeses?).

«Tota la meva vida es lliga a tu, com en la nit les flames a la fosca» (Bartomeu Rosselló-Pòrcel, poeta mallorquí).

Plantes d’interior: trucs per cuidar-les

Quan les plantes d’interior tenen massa calç a l’aigua, fan unes taques blanques a les fulles; cal que les reguem amb una mescla d’aigua i vinagre, a raó d’una cullerada sopera de vinagre per cada cinc litres d’aigua.