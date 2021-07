La restauración de la part forana coge impulso

La temporada turística ha despegado con fuerza en el Port d’Andratx. Prueba de ello es el flujo constante de personas entre sus calles. También la ocupación en el sector de la restauración: la mayoría de restaurantes de primera línea están repletos todos los días. Y según los trabajadores, las perspectivas para este verano son alentadoras, pese al reciente repunte de contagios en la isla.

«La mayoría de nuestros clientes son extranjeros alemanes y escandinavos que disponen de una segunda residencia en Andratx y que tras el confinamiento en sus países están deseando viajar a Mallorca para disfrutar del clima». Son palabras de Eusebio Arios, quien lleva trabajando dieciséis años como camarero en esta zona. Una clientela que se ha convertido como «de la familia», ya que repiten año tras año. «El otro día, sin ir más lejos, un cliente, que es empresario, nos dio cien euros a cada empleado y a mí me dio cincuenta euros para cada uno de mis hijo», cuenta Arios.

Y es que gran parte de los visitantes del Port d’Andratx son personas con un gran poder adquisitivo. Por ello, los restaurantes de lujo están trabajando «muy bien». «Como siempre», añade Arios. Las reservas para este julio son considerables en este establecimiento, a diferencia de locales que se ubican a escasos metros. Son negocios más austeros. «Está siendo una temporada complicada porque tenemos altibajos», asegura Ricardo González, también camarero con más de veinte años de experiencia. Hace dos meses que la mayoría de los restaurantes de esta zona han abierto sus puertas.

Según apunta González, su clientela mira más el dinero que gasta, privándose de algunas cosas. «Ya no hacemos las cajas de antes», señala. Unas palabras que corrobora Gig, también camarero. «Las parejas vienen y comparten una pizza y pocos piden postre», explica este italiano que lleva trabajando en España desde 1999. Dice que lo ha visto y vivido todo. «Ahora solo me queda rezar para que la incidencia de contagios no siga subiendo», remarca. Por el momento, tienen unos 80 comensales «los días buenos», cuando antes solían tener unos 130.

Sin embargo, Jorge Monllor, también camarero en el Port d’Andratx, advierte: «Aquí la temporada va bien si la comparas con el resto de territorios de Mallorca. El que se queja es de vicio». Según incide, al menos ellos pueden trabajar, «por lo que todos deberíamos estar muy agradecidos».

Los camareros coinciden en apuntar que alcanzan el 70% de la ocupación y los fines de semana «están llenos». «Mucha gente de Palma aprovecha el domingo para venir al Port d’Andratx a comer y darse un paseo», indica Monllor, al tiempo que explica que los únicos clientes que les faltan son los de los hoteles. Y es que algunos establecimientos calvianers aún no han dado el ‘sus’ a la temporada a la espera de que lleguen los británicos, que ya no deberán hacer cuarentena al regreso al incluirse Balears en la ‘lista verde’.

Cala Bona, a la espera de los británicos

Para principios de julio, con la inclusión de Balears en la ‘lista verde’ de Reino Unido que permite a los británicos viajar a las islas sin necesidad de hacer cuarentena a su regreso, está prevista la reactivación de la zona turística de Cala Bona, en Son Servera. La planta hotelera de este espacio, al ser mayoritariamente de turistas británicos, lleva desde finales de 2019 prácticamente cerrada al completo, por lo que ahora las esperanzas de poder salvar la actual temporada turística están puestas en el mercado inglés.

Con la decisión del Gobierno de Boris Johnson de incluir el archipiélago balear como destino seguro de viaje, las previsiones de reservas se han incrementado, aunque no «para tirar cohetes». Según los hoteleros de la zona, a priori solo se salvará mínimamente la temporada.

Desde día 2 y hasta el 15 de julio, está previsto que abran escalonadamente casi la totalidad de los hoteles de esta localidad con una ocupación muy fluctuante, ya que el turista británico está esperando a saber cómo evoluciona la situación epidemiológica en su país e incluso en el nuestro antes de reservar o cancelar sus vacaciones. De ahí que las reservas aumenten, aunque se esperan cancelaciones de última hora dependiendo de cómo se desarrollen las afecciones en ambos países.

El sector serverí habla de una ocupación en julio que rozaría el 40% a día de hoy, pero reconoce que estas cifras son «muy irreales» debido a la incertidumbre en el desarrollo de la pandemia de la covid-19. Esperan que las reservas se mantengan o incluso mejoren, aunque también se podrían cancelar drásticamente, como ya ocurrió el verano pasado con los pocos hoteles que abrieron sus puertas, ya que la mayoría optó por permanecer cerrado.

Y el macrobrote de jóvenes contagiados durante su viaje de estudios a Mallorca no ha ayudado a declinar la balanza, sino más bien todo lo contrario. Los positivos han aumentado durante los últimos días y los viajeros miran con recelo estas cifras, a la espera de que no vayan a más. Lo mismo ocurre con los hoteleros, no solo de Cala Bona, sino de toda la isla. La pasada temporada fue atípica y esperan que esta «mejore un poco». O al menos que haya.

El semáforo verde de Reino Unido hace aumentar las reservas en Sóller

Las reservas turísticas en Sóller han dado un giro importante desde el momento en que el Reino Unido situó en verde a las Illes Balears en su semáforo covid. Desde entonces el número de reservas tanto en hoteles como en viviendas vacacionales no ha dejado de crecer.

Hasta hace unos días, el archipiélago balear estaba en color ámbar en el semáforo covid británico, lo que hacía muy difícil que los súbditos de este país viajaran a las islas ya que a su regreso debían mantener una cuarentena forzosa. No obstante, la situación dio un giro de 180 grados cuando Balears pasó al color verde. Los hoteleros de Sóller han notado el cambio de color, en tanto que el número de reservas no ha dejado de crecer desde entonces.

El presidente de la patronal hotelera del municipio, Lluís Rullan, aseguró que la llegada de turistas británicos afianzará la recuperación de un sector duramente golpeado durante los meses de pandemia. En Sóller, el turismo británico es el segundo en importancia tras el alemán, algo que tendrá sus efectos en una comarca que fue la primera de Mallorca en abrir por completo su planta hotelera a principios del mes pasado. Ahora mismo el turismo alemán es el que sustenta el mercado turístico de Sóller.

No obstante, Rullan advirtió de que estás reservas se tienen que analizar «con cautela» ya que «ahora mismo son muy volátiles». Por un lado está la cancelación gratuita anticipada -explicó el hotelero- que hace que hasta el último momento los establecimientos no puedan tener claro si estas reservas se confirmarán o finalmente se anularán. Por otro lado está la evolución de las cifras de la pandemia, que ahora mismo van en aumento, lo que podría desembocar en un cambio de color en el semáforo covid que aplica el Reino Unido a sus paisanos. Para el sector turístico de la Serra y, en general para el balear, sería un duro golpe que podría dar al traste con la temporada.

Pese a las incertidumbres, los hoteleros del valle encaran la temporada alta con buenas perspectivas. A modo de ejemplo, a día de hoy algunos hoteles del Port de Sóller tienen reservas que equivalen al 90% de su capacidad, unas cifras que no se registraban desde antes de la pandemia. Pero Rullan insiste en que «debemos ser muy cautelosos» y recuerda que el año pasado las previsiones también fueron optimistas pero al final se fueron al traste cuando la pandemia volvió a desbordar la cifra de contagiados.

El consuelo que tiene el sector hotelero de Sóller es que desde que se inició la covid dos mercados han resurgido con fuerza en el valle: el francés y el turismo nacional. A pesar de que no alcanzan las cifras de alemanes y británicos, estos dos mercados emergentes ayudaron a suavizar los efectos negativos de la pasada temporada turística.