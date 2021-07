«El artista debe crear con la intención de hacer un mundo mejor»

Toni Salom ha sido galardonado, entre otros, con el premio del certamen de pintura Josep Ventosa o con el primer premio de Arts Visuals Ses Salines. Actualmente presenta su último proyecto, Yin Yang in a world upside down.

¿Qué entiende usted por arte?

Para mí el arte es un canal que sirve para enviar luz a las profundidades del corazón humano, o al menos este debería ser el propósito del artista.

¿Cómo fue su aproximación a este mundo?

Supongo que el primer paso serio fue cuando empecé a trabajar en un taller de grabado con más artistas alrededor de 2012. Durante este tiempo participé en un par de exposiciones colectivas con ellos y esto me ayudó mucho a focalizarme en este camino, aunque fue en 2017 cuando realicé mi primera exposición individual bajo el título New Slaves en Can Gelabert (Binissalem).

Háblenos de la exposición ‘Yin Yang in a world upside down’.

Con el título de la exposición hago referencia a la necesidad de encontrar un orden dentro de nosotros mismos en la caótica realidad que nos rodea hoy en día, es decir, la necesidad de conectar de nuevo con la espiritualidad en un mundo totalmente falso y efímero donde lo que predomina es la superficialidad de las cosas.

¿Puede el arte cambiar la sociedad?

No, pero puede abrirle los ojos y hacerle reflexionar sobre la existencia. Por eso creo que el artista debería estar comprometido con la verdad y siempre crear con la intención de hacer del mundo un lugar mejor, por muy difícil que sea. Para mí ‘l’art pour l’art’ no es válido.

¿De dónde le nace la inspiración a Salom?

De los problemas que veo y que me gustaría cambiar.

¿Un artista siempre debe tener una misma línea o puede cambiar, qué le mueve a innovar y buscar nuevas formas de expresión?

Yo creo que lo importante para un artista es ser sincero con lo que dice a través de su obra, el método de expresión puede cambiar. De hecho, lo que me ayuda a seguir adelante son las ganas d expresarme mediante nuevas técnicas y materiales.

¿Qué material predomina en sus obras?

Lo que predomina es la variedad de materiales que pueden aparecer. Si algo tengo claro es que no pienso atarme a materiales ni a técnicas. He pasado por bastantes métodos de creación como el grabado, dibujo, pintura, mosaico, escultura en madera, piedra, cerámica, hierro...

Las repercusiones a nivel socioeconómico de la crisis del coronavirus van a ser de impacto. En este sentido, el sector de la cultura y del arte pueden ser de los más golpeados. ¿Cómo ve la situación del sector de la cultura y el arte?

Solo puedo verlo con optimismo. Al arte no lo van a parar, lo único que pueden parar es enseñarlo físicamente, pero para mí el arte no son exposiciones.

¿La cultura es segura, ha tenido el apoyo que merecía?

No lo sé, pero creo que si no lo ha tenido es porque a alguien no le ha interesado.

¿En las islas la cultura está limitada?

Todo tiene un límite. ¿Podría ser más amplio? Sí, pero supongo que en cualquier lugar pasa lo mismo. Si todos queremos que la cultura avance en las islas va a pasar. La cultura no es solo poder ir a conciertos, exposiciones, etc. La cultura está en cada acto, cada conversación...Por eso creo que si queremos más cultura el poder está en cada uno de nosotros.

¿Qué proyectos tiene por delante?

Poder seguir haciendo lo que llevo haciendo hasta ahora me es suficiente.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes que ahora empiezan?

Que tengan algo importante que decir, porque si es así la gente estará dispuesta a escucharlos.