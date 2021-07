La vacunación contra la lengua azul dará prioridad a granjas con salida comercial

Como si de la pandemia de la covid-19 se tratara, la conselleria de Agricultura tiene el reto de gestionar las 500.000 dosis de vacunas contra la lengua azul que llegarán esta próxima semana para empezar la campaña de vacunación el 12 de julio. Eso sí, se dará prioridad a aquellas explotaciones con salida comercial. Así tras reunirse con las organizaciones agrarias, las cooperativas y los veterinarios de las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS), el director general de Agricultura, Fernando Fernández, ha avanzado que los primeros serán las explotaciones con salidas comerciales «con el fin de no detener la actividad económica».

Esta próxima semana llegarán las 500.000 vacunas facilitadas por la Junta de Extremadura para atacar la enfermedad. «Si se hace una comparativa con la campaña de la covid, es una burrada recepcionar y administrar 500.000 dosis. La logística es complicada», reconoce Fernández, que puntualiza que el punto de partida inicial son 208.000 cabezas de ovino y 22.500 de vacuno, pero en estas cifras no entran los de reposición o los que llegan a la edad adulta.

«La idea de la conselleria sobre la campaña de vacunación es que todo lo que sea la cabaña ganadera que está adscrita a explotaciones de ADS sean los veterinarios de estas ADS los que se encarguen de vacunar a los animales que están dentro de las explotaciones adscritas y la contratación que haremos desde SEMILLA se dirija a las explotaciones que no están dentro de las ADS», detalla el director general, que puntualiza que SEMILLA sacará una contratación por vía de emergencia, es decir, quince días máximo para contratar cuatro grupos de veterinario más los auxiliares y un coordinador de campaña de lengua azul. Así, se contratarán nueve personas de forma extraordinaria para llevar la campaña de vacunación de las explotaciones que no están integradas en las ADS. El director general remarcó que se ha acordado establecer una compensación económica porque es un trabajo extra de los veterinarios de las ADS. «Hemos pactado que así sea y ahora cabe analizar la cantidad y si será todo a costa de la administración o si ellos asumirían una pequeña parte. Lo importante era llegar a este acuerdo para poder arrancar con la vacunación el 12 de julio y, luego, la siguiente semana entrarían los de SEMILLA», remarcó Fernández, que admitió que los veterinarios pueden estar «un poco más agobiados porque es un trabajo extra que no se esperaban, es una mala época y encima los animales están muy dispersos. Entiendo que estén angustiados porque el peso de la vacunación recae en sus espaldas».

«Nuestro objetivo es en las próximas semanas marcar los objetivos de vacunación para los próximos meses, como la covid, vaya», señaló. Asimismo, recordó que «no es obligatorio el sacrificio de todos los animales, solo aquellos que están enfermos y que por bienestar animal hay que sacrificarlos».

Desde ASAJA, su gerente Joan Simonet, salió satisfecho de la reunión porque «lo prioritario es la rapidez». También da cierto respiro el hecho de que tras 21 días de la vacuna, los ejemplares estarán inmunizados y eso permitirá retomar los movimientos, es decir, que puedan salir ejemplares hacia la península.

Unió de Pagesos: «Un plan de promoción de la carne local de Mallorca es básico»

El secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordinas, tiene muy claro que un plan de promoción de la carne local de Mallorca es básico con esta crisis de infecciones de la lengua azul. «La próxima semana tenemos una reunión con Soberanía Alimentaria y exigiremos una acción promocional para evitar que pase igual que en la crisis de hace 20 años cuando las ventas de carne de cordero local bajaron en picado. No afecta a los consumidores pero es normal que haya reticencias y el sector ganadero ha recibido demasiados golpes duros».

En este sentido, el director general de Agricultura, Fernando Fernández, es claro: «Hay que machacar el mensaje de que la lengua azul no representa ningún riesgo para los consumidores». Sobre la petición de una campaña promocional, Fernández es realista: «Si somos capaces de ponerla en marcha de manera urgente, tiene sentido. La intención es emprender una campaña de promoción del consumo de carne de Balears pero hay que encontrar la forma de que sea más efectiva».