Emergencia sanitaria por lengua azul: "No representa ningún riesgo para los consumidores"

El mismo mensaje de tranquilidad han lanzado las entidades agrarias como Unió de Pagesos, Asaja o las Cooperativas Agroalimentarias. A la espera de la reunión de este viernes con la conselleria de Agricultura para conocer más detalles de la resolución que declara las islas como zona de restricción, el gerente de Asaja, Joan Simonet, ha reiterado el mensaje de que la lengua azul es una enfermedad que no afecta “para nada” a las personas, “solo afecta a los animales y realmente solo les perjudica en su bienestar animal”. “La gente debe tener muy claro que la carne es sana, además hasta que llega al consumidor supera muchos controles y llega perfectamente sana”, remarca. “Hace 20 años cuando no era nada habitual, se sacrificaban animales. Aquí nos negamos a sacrificarlo pero ahora hay vacunas y en poco tiempo se realizarán vacunaciones masivas para evitar su propagación”, detalla Simonet. Así el gerente de Asaja puntualiza que el “principal inconveniente” será la prohibición en las exportaciones pero aseguró que hasta mañana que se reúnan con la conselleria no sabrán la letra pequeña del asunto.

"No hay que dejar de consumir carne de cordero" Sebastià Ordines - Secretario general de Unió de Pagesos

La misma llamada a seguir consumiendo carne de cordero lanzan desde Unió de Pagesos. Su secretario general, Sebastià Ordines, deja claro que es una enfermedad que no se transmite a las personas, por ello, su mensaje es claro: no hay que dejar de consumir carne de cordero como sí ocurrió hace veinte años. Además, la calma también llega al tener la certeza que existe solución para el problema. “Lo importante es vacunar a todas las ovejas de Mallorca, como con la covid”, apunta.

Desde las Cooperativas Agro-alimentarias, puntualizan que se trata de un brote muy localizado por ello, su llamada es seguir consumiendo ahora más que nunca producto local.