No vagi per dit | Un aniversario como si fuera una boda

Llorenç Galmés llega a tiempo por la autopista

Precisamente de boda no iba Sevillano pero aún hay quien le recuerda la autopista de Campos. Eso sí, no le faltaron los pantalones de blanco impoluto y su bolso colgado del hombro. A diferencia de Ribot, optó por ir más informal aunque le faltó glamour. Debería contratar a un asesor para esos acontecimientos. Y hablando de autopistas a Campos y de Sevillano. El líder popular en el Consell, Llorenç Galmés, no dudó en recordarle al responsable insular de Carreteras que había llegado a tiempo al acto de la Serra en Valldemossa gracias a la infraestructura que se negó a inaugurar. «He llegado a tiempo ya que he venido por la autopista», le espetó Galmés.

Grandes ausencias en la fiesta de cumpleaños

Desconocemos si Carlos Simarro sigue buscando nombre a su nieto o si tenía que ir a comprar su regalo de abuelo pero en el aniversario de la Serra hubo alguna que otra ausencia como por ejemplo del primer edil solleric. De hecho, la ausencia de Carlos Simarro generó ayer malestar entre sus socios de gobierno. Curiosamente quien no faltó a la cita fue el regionalista Mateu Ferrà de Banyalbufar. Hace poco que anunció que no iría al acto pero al final cambió de opinión.

Duelo de glamour entre Armengol y Cladera

El premio al glamour se lo llevaron a partes iguales Francina Armengol y Catalina Cladera con sus modelitos. Se acerca una guerra entre ambas cuyo final esta sección, la más chafardera, desconoce.