En busca de áreas habilitadas en Mallorca para el turismo de caravanas

El turismo de caravanas ha sufrido un considerable auge en Mallorca en los últimos años. Y eso que solo existe una área de carga y descarga para agua potable y aguas sucias, además de las trabas que ponen los ayuntamientos en diversos lugares para poder aparcar como en Son Serra de Marina o Aucanada. Así lo reconocen desde Caravaning Club Mallorca, una asociación que tiene claro que esta modalidad de turismo «ha llegado para quedarse», al igual que sucedió en Europa hace ya décadas.

«El hotelero ve al turismo de caravana como competencia y no se da cuenta que un turista de caravana si no puede venir a Mallorca no vendrá a un hotel, son turismos diferentes», asegura José María Ortega, vicepresidente del Caravaning Club Mallorca. Y precisamente la falta de áreas adecuadas para las caravanas dificultan la llegada de este tipo de turismo, aseguran al mismo tiempo que remarcan que se trata de «un turismo de calidad, no estacional y que deja ingresos en los municipios, donde se fomenta».

Una zona

Actualmente solo el ayuntamiento de Palma ha dado un paso en este sentido habilitando una área en el polígono de Son Castelló. Desde el club aseguran que reciben llamadas de autocaravanistas de la península y de otros países solicitando información de lugares y sitios para poder visitar o instalarse, pero «al ver la infraestructura que tenemos es lógico que no vengan».

Debido a esta situación, se han mantenido reuniones con las diferentes instituciones publicas, Govern, Consell y ayuntamientos, pero aseguran sin conseguir nada en absoluto. Hace unas semanas se reunieron en Artà, un fin de semana, con las autoridades locales, quienes les facilitaron la zona de aparcamiento y escucharon sus reivindicaciones.

Desde el consistorio artanenc se aboga para que sea el Consell de Mallorca quien gestione una red de espacios, donde los ayuntamientos puedan ceder terrenos para poder creas áreas para las caravanas. Son Servera, que sí tenía una zona habilitada para carga y descarga de aguas potables y residuales, ha optado por cerrarla y solo destinarla a aparcamiento ante el mal uso que se hacia.

Desde el club se reconoce que algunos caravanistas pudieron hacer un mal uso, pero también apuntan que había muchos bañistas que acudían al lugar para limpiarse la arena de la playa haciendo mal uso del agua. Por ello, consideran que el Consistorio debería tomar medidas para evitarlo y no cerrar el servicio que se prestaba.

Ingresos para los municipios

Por otro lado, el movimiento económico que genera esta modalidad turística quedó patente el fin de semana que estuvieron en Artà, coincidiendo con el Coold Days Festival. Alicia Cantó es la Presidenta de Artà Empresarial y reconoce que se trata de un turismo de calidad, de cultura y gastronomía y que en el caso de Artà, tras su visita, dejo unos ingresos más al municipio.

Actualmente los caravanistas en Mallorca no lo tienen fácil, si sus estancias son superiores a un fin de semana, tienen que acudir varias veces a sus casas o al área de Palma para cargar y descargas sus aguas, con las inconveniencias que ello conlleva. Sí es cierto que, en el Llevant, algunas estaciones de servicio les permiten realizar esta labor de carga y descarga, cuando acuden a repostar. Todo lo contrario de lo que pasa en muchos países europeos, donde tienen una red de áreas muy grande para el desarrollo turístico de muchos municipios.

Sí es cierto que esta modalidad está empujando fuerte para hacerse un sitio en turismo de Mallorca. Los tres clubs de caravanas que existen actualmente están trabajando para buscar la manera de unirse y poder ser más fuertes ante sus reivindicaciones. Ellos mismos están convencidos de que en un futuro no muy lejano pueda llegar la ansiada solución a la problemática.