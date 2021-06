Consulte el cierre de playas en la Part Forana en la víspera de Sant Joan

El cierre de playas para evitar aglomeraciones en la víspera de Sant Joan es una medida que han tomado la mayoría de municipios de la costa. Unos dan más margen que otros pero la realidad es que los agentes policiales vigilarán que no se formen celebraciones masivas en los arenales para celebrar la noche más mágica del año. En Calvià, la Policía Local clausurará las playas a partir de las ocho de la tarde y el acceso estará restringido hasta las ocho de la mañana, una medida que también han tomado Manacor, Felanitx y ses Salines. El ayuntamiento felanitxer detalla que habrá carteles informativos que alertarán a los usuarios que el acceso está restringido. Tampoco se permitirá cenar en el arenal ni hacer hogueras. Los agentes de Policía Local junto a los voluntarios de Protección Civil vigilarán que no haya concentraciones de personas en las calas del municipio. "Hemos hecho un esfuerzo muy grande para combatir el virus y no es el momento para retroceder", afirma el alcalde de Manacor, Miquel Oliver que espera que el año que viene ya se pueda celebrar Sant Joan y el resto de fiestas. "Debemos hacer un último esfuerzo", sentencia Oliver que remarca que la Policía Local establecerá un dispositivo especial de vigilancia en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. así lo ha determinado en la Junta Local de Seguridad celebrada esta mañana con la delegada del Gobierno, Aina Calvo.

Un bando municipal de la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, avisa a la población del cierre de playas de las nueve de la noche de este miércoles 23 de junio a las seis de la mañana con el fin de evitar la concentración masiva de gente en las playas ya que es tradición pasar la víspera de Sant Joan cenando en los arenales. Campos también cerrará las playas a partir de las 21 horas hasta las 6 de la mañana mientras que en Capdepera el horario para restringir el acceso de los usuarios es de 22 a 6 horas, igual que en la Colònia de Sant Pere.

El caso curioso de las restricciones de acceso a los arenales lo encontramos en Cala Millor, una playa con dos horarios de cierre ya que está compartido entre Sant Llorenç y Son Servera. Así, la zona serverina prohibirá el acceso a partir de las 19.30 horas hasta las seis de la mañana mientras que en la zona llorencina prevé el cierre a las 22 horas.

Abiertas en Sóller

En cambio, en el Port de Sóller el Ayuntamiento ha decidido que mantendrá las playas abiertas durante la víspera de Sant Joan. El regidor de Gobernación, Carlos Darder, ha explicado que la Policía habilitará un dispositivo especial de vigilancia que contará con la colaboración de Protección Civil. Su objetivo será informar a los ciudadanos de las medidas de prevención contra el coronavirus y vigilarán que se cumplan las medidas sanitarias y la distancia social. Estará prohibido encender fuego o consumir bebidas alcohólicas. Las playas cerrarán a media noche.