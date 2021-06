Fent i desfent | Restricciones para llegar a Formentor

Fent | Necesitamos un «respiro» de estupideces

Una vez más, y ya van muchas, ha quedado tajantemente demostrado que te preciso en mi vida, desde las cosas más simples como poner una lavadora a las más complicadas. Por muy negro que lo vea, siempre consigues vestirlo de color de rosa. ¡Cómo te gusta el salseo y cómo me gusta pasar del drama absoluto a la carcajada más sincera! Tenemos un papel en la próxima serie de Netflix, seguro. Confidencias aparte, tenemos nueva sevillanada a la vista. Más que «Formentor necesita un respiro», diría que somos los ciudadanos quienes necesitamos un respiro, un respiro de políticos que van de medioambientales por la vida con anuncios a bombo y platillo pero que luego resulta que si lees la letra pequeña, se pasan por el forro el tema medioambiental. Es decir, si presento un ticket de una consumición puedo ir a Formentor, menuda estupidez. ¿Qué «respiro» es ese? Y otra cosa, para llegar a Formentor con el precio del TIB , casi que nos conviene estrenar la aerolínea Uep! Fly y disfrutar de un día en la isla vecina. Pero si te da pereza, nada, te visito en Sóller que veo que tenéis un anfiteatro de lo más plagiado.

Desfent | Otra chapucilla para llegar hasta Formentor

Lo que menos me interesa es hablar del tema que me has propuesto. Después de consagrarme como tu gran paño de lágrimas cualquier cosa me parece insignificante. Querida Rosa, incluso que para llegar a Formentor en coche haya que tenir bo con el alcalde de Pollença o que comprometa a tomar una cervecita en la hamaca para conseguir el codiciado pase. En fin, Rosa, dejemos de lado las chapucillas que se hacen por nuestra Part Forana y tú sigue llorando que yo te escucharé y los lectores se recrearán con nuestras confidencias más íntimas que prometo revelar. Me encanta el salseo y, por favor, cuanto más rosa mejor para que nos situemos como la sección más cool de este gran diario que permite que nos saquemos los trapos sucios en público sin que pase nada. Por cierto Rosa, los que no vivimos en Palma tendremos más difícil ir a Ciutat cuando el alcalde Hila ponga en práctica eso de quitarnos el aparcamiento, maniobra que solo tiene por objeto meternos la mano en el bolsillo. Señor Hila, voy a Palma por necesidad porque es la capital administrativa de mi tierra. No me prive de ello. Un poquito de por favor.