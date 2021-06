Demanda contra el consistorio de Sóller por plagio del auditorio de paja

El ayuntamiento de Sóller deberá responder ante los tribunales de Justicia por la demanda que le interpondrán por la presunta vulneración de la propiedad intelectual por la construcción de un auditorio con balas de paja para la realización de actividades lúdicas y culturales en el municipio durante los meses de verano.

El arquitecto Josep Maria Puigdemasa, que en 2007 ideó un montaje de estas características el cual fue merecedor de un reconocimiento en la Mostra de Arquitectura Catalana de ese año, informó ayer que trasladarán el caso ante los tribunales al entender que el anfiteatro creado en Sóller es un plagio de su obra.

Se da la circunstancia que Puigdemasa, junto con el compositor Joan Valent, preparaba para este verano la construcción de un anfiteatro de idénticas características en Algaida para la realización de un ciclo de música internacional. Finalmente el proyecto ha quedado descartado «pese a que estábamos trabajando en él desde mediados del año pasado», explicó el arquitecto.

Puigdemasa señaló que el plagio de Sóller «ha destrozado el festival porque ha tirado a la piscina todo el trabajo que habíamos preparado», por lo que no ocultó su malestar con el montaje que justamente ayer presentó el concejal de Promoción Económica de Sóller, Sebastià Aguiló, promotor del polémico proyecto. A juicio del arquitecto, la cancelación del ciclo de conciertos y del montaje del peculiar anfiteatro «nos ha causado unos perjuicios» de los que Sóller deberá dar cuenta ante los juzgados por ser «una muy mala coincidencia». «Es una pena», agregó el arquitecto catalán, quien explicó que su idea de crear un auditorio con el uso de pacas de paja «se ha exportado internacionalmente a muchos países pero siempre me han pedido autorización para ello», cosa que no se ha dado en Sóller, según él mismo confirmó. Entre otros lugares, citó Bulgaria o Alemania, países donde se han construido auditorios similares con el permiso de Puigdemasa.

Por su parte, Sebastià Aguiló minimizó ayer las acusaciones de plagio. El edil de Promoción Económica negó categóricamente que «haya habido ningún plagio» y restó importancia a la indignación que su montaje ha suscitado a Josep Maria Puigdemasa y al compositor Joan Valent. El regidor admitió que «recogí la idea de ciudadanos que han visto montajes similares en otras partes del mundo» y acto seguido agregó que «para poner balas de paja en medio de un campo no tengo por qué pedir permiso a nadie». Además apuntó que el anfiteatro «ni peligra ni se quitará».

El auditorio ha tenido un coste de 12.000 euros, cuenta con más de 210 pacas de heno colocadas de manera que forman un círculo de 24 metros de diámetro. Junto con el concejal de cultura de Sóller Miquel Nadal, Aguiló informó ayer a los medios que para este verano ya ha programado la realización de una ‘Nit de vins’, dos obras de teatro y un espectáculo musical.

Los socialistas piden su retirada

Por otro lado, los socialistas de Sóller pidieron ayer la retirada de la instalación de balas de paja que plagian la obra de Puigdemasa si no se obtiene autorización del autor.