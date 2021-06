Jaume Sastre: "Si una persona cree que tiene razón, hay que persistir como nosotros con la piscina de Pedro J.”

Jaume Sastre tiene espíritu de maratón. Lo ha dejado más que claro en esta lucha contra la piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins, una lucha que se ha alargado 16 años y aún continúa. Hoy ha recibido una grata noticia: la Audiencia Nacional anula la concesión de 60 años de ocupación de dominio público. La “sensación” de Jaume Sastre al conocer la sentencia es que “solo son vencidos aquellos que se declaran vencidos”. “Si una persona cree que tiene razón, como nos ocurría a nosotros, hay que persistir”. Es verdad, admite, que alguien te debe dar la razón pero “estábamos convencidos de que la teníamos y no hemos tirado la toalla”. De hecho, incluso “hemos vuelto a empezar de cero” a lo largo de esta batalla. Por ello, quiere agradecer todo el apoyo recibido durante esta lucha. “No estoy eufórico porque puede recurrir al Supremo pero sí estoy contento”, admite Jaume Sastre que recuerda que la lucha empezó en 2004 y que la sentencia de este jueves determina que la piscina se debe derribar "con un argumento de sentido común".

“Desde aquel entonces han pasado tantas cosas, que siento satisfacción pese a que vaya al Supremo. Si él sigue, nosotros también”, avanza. “Desde el principio ya dije que en esta piscina o nadaríamos todos en ella porque era pública o se derribaría. Han pasado 16 años. La clave es persistir y no darse por vencido. Ha valido la pena. No estoy eufórico porque no ha terminado la lucha pero sí que estoy contento”, admite Sastre que confiesa que parecía que no teníamos posibilidades pero el abogado ha hecho muy buen trabajo, “estaba todo muy atado y hemos recibido esta grata sorpresa. Era muy descarado lo que han hecho”, afirma Sastre que recuerda que a lo largo de esta batalla judicial han llegado a empezar de cero pero han persistido en su lucha hasta llegar al día de hoy. En esta larga batalla, Jaume Sastre recuerda como Pedro J. Ramírez llegó a pedirle siete años de prisión. “Me trataba de terrorista”, recuerda. “Tuve que pagar 200 euros”. Por ello, insiste que “siempre ha entendido la vida como una lucha incansable como una maratón en la que persistir es ganar. Necesitamos espíritu de maratón”, sentencia Jaume Sastre.