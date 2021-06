No vagi per dit | Entre el ring de boxeo y fotos a lo Rafel Nadal

Como si de un auténtico trofeo se tratase, el alcalde de Llucmajor, Éric Jareño, muerde la vara de mando al más puro estilo Rafel Nadal. Y es que el primer edil ha compartido en redes sociales dicha imagen para hacer balance de sus primeros dos años de legislatura. «Un municipio ingobernable», decían. Y es que es el Ayuntamiento con más representación política de España. Pero ya ha superado sus dos primeros años. Eso sí, desde el primer momento, admite, ha tenido que buscar «equilibrios, consenso y diálogo». Incluso, admite, ha tenido que romper «bolas de break de posibles mociones de censura varias veces». «Lo he hecho lo mejor que he sabido y podido. Siempre desde la humildad y con los pies en el suelo», confiesa. Así que a seguir.

En el ring: La alcaldesa de Campos descubre nuevos retos

La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, también ha soplado sus dos primeros años como alcaldesa, pero el sábado le tocó descubrir nuevos retos, en este caso, en el ring de boxeo. «Cada día es una oportunidad para descubrir nuevos retos». «Creo que me gustaría probarlo», confesaba en sus redes.

Nit de cant de galls: Son Servera se queda sin gallos

Son Servera se queda por segundo año consecutivo sin su popular Nit de cant de galls en las fiestas patronales de Sant Joan. Los asiduos y seguidores de la popular velada no se explican cómo puede haber un concierto de Anegats, con aforo limitado lógicamente, y no se puede celebrar la tradicional cantada de gallináceas con aforamiento restringido. Y es que sería la 30 edición del popular concurso. Exento de críticas tampoco se queda el sopar a la fresca que con mucho éxito el año pasado se celebró por barrios y que este año después de anunciarlo primero para una fecha, luego cambiarlo por otra, se ha optado finalmente por suspenderlo definitivamente.