La negativa de Soler a devolver parte de la tasa de basuras vuelve a tensar el pleno

La tasa municipal de recogida de residuos volvió ser el punto de fricción durante el pleno de Felanitx celebrado anteanoche. La tensión entre la concejala del PSOE, Damiana Massutí y la teniente de alcalde del PP, Catalina Soler, generó un ambiente tenso de reproches. Y es que durante el turno de preguntas la socialista solicitó a la exparlamentaria que aclarara porqué el Ayuntamiento no piensa devolver a los negocios felanitxers “el porcentaje de la tasa de basuras de los días que han tenido que cerrar por fuerza mayor durante la crisis sanitaria. ¡Devuelva el dinero señora Soler!”.

Una solicitud que hizo saltar de su asiento a la líder del Partido Popular local, que pese a reconocer que otros consistorios como los de Alcúdia o Inca, ya lo están tramitando, dijo que la ordenanza municipal de Felanitx “en estos momentos no lo permite” y que no hay un informe de intervención que lo avale: “Usted, señora Massutí, cuando estaba dentro del equipo de gobierno, tuvo meses para devolver ese porcentaje de la tasa y no lo hizo”, le recriminó. “Yo no vengo aquí para hacer comedia ni teatro” le echó en cara a Massutí.

La socialista, por su parte, le explicó que “hay otros mecanismos para devolver ese dinero y ayudar a los comercios, basta con un decreto de alcaldía o de la junta de gobierno, pero se ve que no hay voluntad. Lo que sí sabemos es que se han gastado cinco millones de euros del remanente en proyectos que la gente de a pie no está notando, mientras no hay ni uno que repercuta ni ayude a los negocios del municipio que lo han pasado y lo están pasando mal”.

Ramon abandona el pleno

Paralelamente a la tensión entre socialistas y populares, la portavoz de Unidas Podemos, Caterina Ramon, ha acusado al alcalde de Felanitx, Jaume Montserrat (El Pi), de no haber sido capaz de dirigir la sesión del pleno de anteanoche. “Después de que el alcalde anunciase que se iniciaba el último punto del orden del día, el de ruegos y preguntas, la señora Soler, portavoz del PP y miembro del equipo de gobierno, se auto otorgó la palabra para iniciar un debate con una concejala de la oposición, la señora Massutí, impidiendo que se iniciara el turno de preguntas de la oposición”.

"Esta intervención no estaba a la orden del día, y no era el lugar adecuado para iniciar un debate a instancia de un miembro del equipo de gobierno, ya que este es el tiempo que tienen los portavoces de la oposición para hacer las preguntas al equipo de gobierno y poder llevar adelante su función de control", señala Ramon.

Ante esta actuación la Caterina Ramon anunció que abandonaba el pleno al no iniciarse el turno de ruegos y preguntas por interrupción de la Catalina Soler. "Ahora mismo, los insultos, la mala educación, las faltas constantes de respeto del equipo de gobierno hacia la oposición y las irregularidades en la dinámica ordinaria del funcionamiento del pleno, son la tónica habitual de los plenos del ayuntamiento de Felanitx “, lamenta.