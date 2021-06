Manacor abre una “tarifa plana” para nuevos autónomos y ayudas para contratar personal

El ayuntamiento de Manacor ha anunciado la apertura de una “tarifa plana” para hacerse cargo de todas las cuotas del primer año de los nuevos emprendedores que se hayan hecho autónomos entre el pasado 1 de enero y hasta el próximo 31 de diciembre. Una iniciativa pionera del Servei d’Ocupació de Manacor (SOM) para fomentar la creación de empleo local. El proyecto, presentado por la concejal de Fomento de la Ocupación, Núria Hinojosa (PSOE), consta de dos líneas de actuación. La primera destinada a las personas físicas desocupadas (e inscritas previamente en la Oficina de Ocupación) que se incorporen el mundo laboral como en régimen autónomo, ya sea individualmente o dentro de una comunidad de bienes, sociedades cooperativas o mercantiles. La ayuda base será de 720 euros, que es lo que cuestan las cuotas del primer año.

Los requisitos son fáciles: debe ser para una nueva actividad o epígrafe, deben estar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, tener la actividad empresarial en el municipio de Manacor y elaborar una memoria descriptiva del proyecto a emprender, “para la cual tienen una plantilla del departamento de Desarrollo Local, y para la que, si tienen cualquier problema, pueden acudir al SOM y los técnicos les prestarán toda su ayuda”.

Por su parte la denominada Línea dos está enfocada también a personas físicas o jurídicas pero que, en este caso, contraten a personal en paro dadas de alta en la Seguridad Social. Por lo que respecta a las cantidades, hay cuatro tipos de ayudas que van desde los 500 hasta los 1.250 euros. La primera cantidad se percibiría si se contratara a una persona de forma temporal y a tiempo parcial. La segunda cuantía, de 750 euros, será para quien contrate a un trabajador en jornada parcial pero de manera fija. La tercera cantidad, de 1.000 euros, para la contratación de una persona a jornada completa pero temporal (mínimo seis meses); y la última, de 1.250 si es una jornada completa y la persona es incorporada de forma fija.

En este caso los requisitos quedan supeditados a que se trata de nuevas contrataciones, que la persona contratada por la empresa no haya trabajado en los últimos seis meses y no haber tenido bajas de personas por despido improcedente durante el último medio año. Por lo tanto, una misma persona podría acogerse a las dos líneas de forma complementaria, si por una parte emprende un nuevo negocio, y por otra si además contrata a un trabajador a su cargo. En principio la línea de subvenciones con fondos municipales es de 50.000 euros procedentes de remanentes, “que no se descarta que puedan ser más si hace falta y se agotan”, concreta Hinojosa.

Lanzadera

Según augura Núria Hinojosa, los más beneficiados por las nuevas líneas de subvención podrían ser también los participantes de ‘Activa el teu projecte' , un programa del departamento de Desarrollo Local del Ayuntamiento que desde principios de mayo ofrece apoyo al diseño y puesta en práctica de sus ideas de negocio mediante un diagnóstico de habilidades y de competencias. Con este programa, hasta 20 emprendedores podrán desarrollar su idea y modelo de negocio gracias a un acompañamiento personalizado que facilitará la redacción de un plan de acción que los conducirá a transformar la idea inicial en un proyecto empresarial con una viabilidad técnica y financiera analizada previamente. El programa prevé que, al final del proceso de formación, cada participante realice una exposición de su proyecto ante un grupo de expertos en emprendimiento, que valorarán el modelo de negocio expuesto y podrán hacer sus aportaciones. Asimismo, también realizarán un proceso de seguimiento personalizado de cada proyecto mediante sesiones de mentoría.

Visitas guiadas por la ciudad

Por otro lado Hinojosa, que también responsable de conservación patrimonial, anunció ayer la nueva puesta en funcionamiento de las visitas guiadas por los principales enclaves urbanísticos y patrimoniales de la ciudad. Unas rutas gratuitas (para las que es necesario reservar plaza a través de la web www.enviu.cat) que empezarán este mismo viernes y que se alargarán durante tres semanas. “Estamos estudiando también la posibilidad de que puedan llevarse a cabo también en Porto Cristo”. Serán, por tanto, cada viernes (con dos horarios, a las 17 y a las 19 horas) y sábado (a las 10 y a las 12 horas) 11-12, 18-19 y 25-26 de junio. Con dos recorridos distintos guiados por Maria Magdalena Sureda, uno titulado ‘Mirant cap el cel’ y el otro ‘Manacor, una mirada enrera’.