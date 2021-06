La Associació de Defensa dels Paisatges d’Estellencs aprovechó el Día Mundial del Medio Ambiente para emprender una recogida de firmas en la plaza del pueblo tras el éxito de la campaña en change.org que superó las 1.500 firmas. Así, la entidad ha dado las gracias a los 244 propietarios y residentes del pueblo que se acercaron a las mesas instaladas para rechazar el planeamiento urbanístico que está en exposición pública. El objetivo era concienciar a los vecinos sobre el impacto paisajístico que supone la actual propuesta. La entidad critica que para definir dicho plan no se han tenido en cuenta las necesidades de los vecinos y aboga por un proyecto que contemple un modelo sostenible del territorio.

En la misma línea, Més per Estellencs también se ha postulado en contra del planeamiento urbanístico al no haber sido consensuado con los vecinos y ha mostrado su total apoyo a la Associació de Defensa dels Paisatges d’Estellencs. Además, la formación propone un plan que parta de las necesidades de los vecinos, que se gestionen las infraestructuras existentes para «optimizarlas», que se diversifique la economía y que se impulsen modelos turísticos sostenibles y respetuosos con el entorno. Además exigen un estudio que determine las necesidades del crecimiento del núcleo urbano y, si es necesario, que se planifique un crecimiento que no implique un impacto paisajístico. También piden mejoras en las conexiones con el transporte público.