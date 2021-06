«El alcalde está sometido a las directrices de Catalina Soler»

¿Qué ha supuesto este giro a la derecha en el Ayuntamiento?

La excusa del alcalde para romper el pacto que fue la falta de confianza y el exceso de protagonismo son dos cosas que se han acentuado. Ahora mismo forman parte del malestar que hay en el equipo de gobierno. Jaume Monserrat es un alcalde totalmente sometido a las directrices de Catalina Soler. Son 6 regidores del PP, por dos ediles de El Pi, con un alcalde desgastado, con falta de iniciativa pero sobre todo es una clara falta de liderazgo y marcado por la estrategia que fija Soler. Rompió el pacto para conservar los cuatro años de alcaldía con dos regidores, que se sumó a las ansias de gobernar de Catalina Soler, que costase lo que costase quería entrar en el Ayuntamiento aunque fuera con un tránsfuga del PSOE, Joan Aznar.

¿Y a nivel de Felanitx?

El alcalde en dos años ha cambiado las competencias de las áreas delegadas. Se ha descargado para solo asumir Urbanismo para centrarse en el Plan General que este junio tampoco llega a pleno. ¿Qué está haciendo? Tenemos un Ayuntamiento a dos velocidades. Los del PP van a pisotear lo hecho estos últimos cinco años [con un gobierno de centroizquierda] y los que conservan la silla, aceptan las directrices del PP. Hay una intromisión total del PP en todas las cuestiones municipales sean o no de su competencia, que se suma a la pasividad del alcalde. Los favores se pagan y se pagan con silencios, que es lo que hace el alcalde Jaume Monserrat. Tenemos un alcalde que no cumple con sus compromisos ni tiene palabra y el pueblo de Felanitx no está contento. No era eso lo que se votó.

Acusa al equipo actual de «falta de iniciativa»...

La falta de idea y estrategia se ve porque cogen los proyectos socialistas empezados o que estaban en nuestro programa electoral como es la facultad de Bellas Artes en Es Sindicat, la reforma de la casa de sa Sínia para que se convirtiera en biblioteca o el cambio de ubicación del centro de salud, la pista de atletismo....

¿Catalina Soler es la gran beneficiada del cambio?

Es la gran beneficiada y su partido, también. El alcalde no defiende su gestión, parece que estos dos últimos años el alcalde no era alcalde porque no defiende ninguno de los proyectos iniciados. La vieja política ha vuelto al ayuntamiento de Felanitx. Los servicios públicos se ven reducidos por la contratación externa y se ha creado un clima entre los trabajadores municipales insostenible. Además se han gastado la mitad del superávit.

¿Y Anzar?

Es el concejal invisible.