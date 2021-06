No vagi per dit | Pluviòmetres pioners per les muntanyes

A l’anunci de fa uns dies sobre el projecte pioner que des de la Protecció Civil de Manacor s’està duent a terme per tal de mesurar els distints ponts que creuen les principal lliteres dels torrents mallorquins, per tal daixí avançar-se a posibles torrentades i les seves conseqüències, ara el president de l’agrupació de radioaficionats URE Llevant, Jaume Mesquida, recorda que ell, ara farà tres anys (després de la de Sant Llorenç) ja va oferir un mètode revolucionari per a tots aquells ajuntaments o administracions que el volguessin implementar o fer servir.

«Es tracta d’un sistema que consta d’una desena de pluviòmetres, repartits estratègicament en els llocs de la muntanya on s’acumula la pluja que, connectats a un emissor alimentat per una placa solar, ofereixin dades a temps real dels litres d’aigua que es vagin recollint en cada punt, per així determinar si les quantitats estan dins del normal segons la seqüència històrica del que ha passat en anteriors ocasions, o per contra cal actuar amb urgència per evitar víctimes», explica Mesquida, «es tracta d’un sistema que permetria guanyar temps per actuar».

Terrasses il·legals a Felanitx?

El decret municipal que permetia als bars i restaurants de Felanitx ampliar les seves terrasses per així fer front a la crisi de la Covid va finalitzar el 9 de maig. Fins aquí tot normal. Si no fos perquè això ha deixat a molts empresaris en un buit legal d’on no saben com sortir-ne. Per una banda l’Ajuntament no es pronuncia a l’hora d’allargar aquesta possibilitat, cosa que dóna a entendre que totes les ampliacions fetes fins ara, en aquests moments són il·legals. «No estam demanant que es comencin a posar sancions, però és ben necessari que l’equip de govern faci alguna cosa perquè ni dóna permisos ni fa res per comunicar-se amb els interessats», explica la regidora del PSOE, Dami Massutí.