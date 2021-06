"Existen unas 9.800 criptomonedas. Es posible crear una nueva en una sola tarde”

Ramon Ruiz Gómez (Manacor, 1989) trabajó en Iberostar durante un año y medio, para después marchar a Barcelona donde trabajó cinco años y de ahí a Estados Unidos para Johnson and Johnson. Ahora hace ya tres años que está de nuevo en Mallorca en la empresa World2Meet.

¿Cómo empezó su interés por el trading?

Empezó realmente hace siete años cuando estaba en Barcelona y todavía no tenía mucha idea de lo que era un tipo de interés, hipotecas o préstamos… así que me puse a leer. Empecé por lo más básico, por un libro de Josef Ajram llamado Inversión en bolsa para dummies. Recuerdo que junto con otro amigo nos enganchamos al tema y nos lanzamos al trading con 200 euros. Me asesoré con muchos mentores, pero la verdad es que tuve dos años de pérdidas.

O sea que en esto no hay milagros…

No te forras en cuestión de meses, eso no existe. Ya hay bastante prostitución en el mundo de las redes sociales, que te lo pintan como un mundo y un estilo de vida fantástico. Yo por ejemplo no vivo sólo del trading, sino que lo estoy compaginando con mi actual profesión. Doy cursos donde enseño a hacer trading de forma automatizada, que es cómo he podido conseguir la rentabilidad.

Vaya… ¿Entonces qué hizo?

Decidí aplicar la informática y lo que conocía al mundo del trading a través de los algoritmos. Si programas a partir de unas reglas confiándolo a un sistema informático te sacas de encima el estrés emocional. Al final la inteligencia artificial elige las mejores estrategias por ti.

¿Cuándo implementó todo esto?

Hace cuatro años que empecé a programar con los primeros robots, y un año y medio que estoy aplicando la actual metodología de generación de sistemas de trading.

¿Cómo funciona el trading algorítmico?

El ordenador compra y vende en base a una estrategia a corto plazo. Los mejores traders consiguen entre un 30 y un 40% anual de ganancias de media. Hay años que más y años que menos, porque también hay factores aleatorios. Existen programas que buscan día y noche estrategias de trading, explorando las mejores combinaciones de indicadores como la media de los precios de los últimos 200 periodos, la desviación intradía del precio, etc. Para que tengas un ejemplo: mi ordenador puede llegar a generar un millón de estrategias por hora a partir de los parámetros que previamente le he indicado.

“El 70 o 75% de los traders nunca han ganado más de un año seguido”

¿Cuáles pueden ser esos parámetros?

Tendencias alcistas, volatilidad del precio, media de varianza durante el mismo periodo… De todas esas estrategias encontradas, solamente son realmente viables unas 100, de las que elijo las 50 que más me gustan para saber, hora por hora como entraría o saldría de una operación y medir la robustez de cada sistema para aumentar las probabilidades de éxito cuando operen mi dinero real.

¿Y a partir de ahí a ganar dinero?

Que haya pasado antes no te asegura que vaya a volver a pasar. Después de eso viene el trabajo de verdad: lo que se llama un test de robustez de cómo se comportarían esas estrategias elegidas para un activo en situaciones extremas. Al final se tardan cuatro días para pasar todas las fases, si tienes un buen ordenador. El tema no está en ganar sino en tener un porcentaje lo más bajo posible de posibles pérdidas, arriesgar un máximo del 10% por ejemplo. Se puede ganar entre un 20 y un 30% de lo invertido de media anual, es decir que de una inversión de 100.000 euros se pueden ganar 25.000.

Es un trabajo esforzado y metódico… ¿Hay mucho postureo?

Si lo haces muy bien y te promocionas como social trading, la gente invertirá contigo y podrás llevarte un tanto por ciento. Estoy en un grupo de traders que queremos potenciar la realidad que hay detrás de esta industria del trading, que no existe eso de “invierte aquí y gana un 100% en un mes” para siempre y, por tanto, no es tan fácil ganar dinero tal y como lo pintan los anuncios. Todos deberían estar en plataformas auditadas, porque lo que algunos muestran como logros no son más que ‘pantallazos’ que no tienen ningún valor real. Yo, aparte de ser trader algorítmico, doy formación en cursos, programación y trading cuantitativo. Doy las herramientas para que cada inversor/a aprenda a utilizarlas para obtener posibles ganancias. No doy el pescado, sino la caña para pescar.

¿Por qué muchos traders famosos tienen tanto interés en captar nuevos ‘alumnos’ para sus cursos?

-Quizá porque muchos quieren ganar dinero sobre la persona que hará su curso, captar a cuánta más mejor para ganar de cada una, sin importarles mucho más. Y muchas por tanto que enseñan cosas que no sirven aunque a la gente de inicio le parezca que sí. Mire, entre un 70 y un 75% de esos traders, por no dar un porcentaje más elevado, nunca han ganado más de un año seguido con sus estrategias, es decir que no tienen una ganancia estable. Con sus cursos te venden sobre todo un estilo de vida, para poder trabajar unas pocas horas al día y el resto hacer lo que te apetezca viviendo muy bien de ello

Entiendo que las estrategias están basadas en la estadística, ¿Cómo si de un casino se tratara?

Sí, tiene similitud siempre y cuando tengas una metodología para hacerlo. El trading sin una estrategia o metodología, es como ir una noche al casino. Sin embargo, si estudias bien el comportamiento histórico del precio, identificas patrones que se van repitiendo constantemente y un sinfín de ratios; puedes obtener una estrategia que te guíe en tus inversiones a futuro.

¿Las criptomonedas son seguras?

Como proyecto, la respuesta es sí. La Blockchain lo que hace es descentralizar, repartir la misma información en millones de ordenadores. Esto significa que para hackear un proyecto de Criptomoneda, como el Bitcoin, debes hackear a todos los ordenadores en el mundo que tengan esa misma información, es prácticamente imposible. Las criptomonedas se guardan en carteras virtuales, mejor en carteras frías. Aunque en realidad, tú no tienes las criptomonedas ni de forma virtual…, tienes una contraseña en un dispositivo o en un ordenador para que no puedan ser hackeadas, no conviene tenerlas en sitios de intercambio o online exchanges, ya que ellos sí sufren hackeos. También hay algunas startups que te piden las criptomonedas a cambio de un 30% de beneficio mensual asegurado… es imposible porque el riesgo cero no existe.

Vamos que también hay timos

Existen muchas estafas piramidales en este sentido. Es el caso de algunas empresas españolas que, por ejemplo, están de alta en países no regulados como Malta, donde la policía no tiene jurisdicción. Son sobre todo lo que se llama esquemas Ponzi, donde puedes quedarte enganchado y perder todo el dinero invertido.

¿Qué son los mineros?

Las criptomonedas vienen a solventar problemas de la economía en el sentido de la transparencia del dinero, en cuanto al envío de pagos como primera fase. Porque para una transacción, por ejemplo, necesito que hasta 15 ordenadores de la blockchain me la validen. Estos validadores tienen una recompensa por ello. Es lo que se llama la minería. Los ordenadores conectados a la blockchain que validan la operación se les llama mineros. Es lo que se denomina Proof of Work. El 80% de las criptomonedas funcionan así. En el caso de Bitcoin funciona de manera que las validaciones van automáticamente a los ordenadores que puedan resolver un problema matemático en el menor tiempo posible, por eso los mineros invierten tanto en tarjetas gráficas necesarias para hacerlo. A su vez eso consume mucha energía que no es renovable. De hecho, ahora Elon Musk ha dicho que no acepta bitcoins por eso… tiene sentido con la filosofía de su empresa Tesla.

"Las criptomonedas vienen a solventar problemas de la economía en el sentido de la transparencia del dinero"

¿No hay otra manera de minar criptomonedas?

Sí, por ejemplo la nueva versión de Ethereum 2.0, la otra gran criptomoneda, utilizará lo que se llama Proof of Stake para confirmar esas mismas transacciones. O sea que no va al primer ordenador libre y potente que lo resuelva, sino que lo elige de manera aleatoria teniendo más probabilidad el ordenador que tenga bloqueado más Ether, con lo que reduce el coste energético.

¿Cuántas criptomonedas existen a día de hoy?

Actualmente unas 9.800 criptomonedas. Es posible crear una nueva en una sola tarde…así de fácil. Los Tokens son la divisa dentro del proyecto que es una criptomoneda. Sobre Ethereum, por ejemplo, hay muchos proyectos que funcionan con Tokens como la compra de parcelas a través de Smart contracts.

¿Bitcoin sigue siendo la referencia, o es porque fue la primera?

Bitcoin, con unos doce años de existencia, es la que más tiempo de vida tiene, lo que demuestra que es una criptomoneda robusta. Todavía no ha recibido ningún hackeo en su Blockchain, solo en plataformas de compra-venta.

"Bitcoin, con unos doce años de existencia, es la que más tiempo de vida tiene, lo que demuestra que es una criptomoneda robusta"

¿Cuánto cuesta comprar un bitcoin?

A día de hoy más de 30.000 euros, aunque si me lo hubiera preguntado hace solo unos días valía el doble. Va fluctuando en forma de parábola a lo largo de los meses. Aunque es cierto que ha alcanzado máximos recientemente, nada sube para siempre. En 2017 ya subió mucho y llegó a bajar hasta un 80% su valor… lo que sí está claro es que dentro de cinco años valdrá más que hoy. Realmente aún no hay mucho dinero invertido en criptomonedas. Es decir, sumando el dinero invertido actualmente en ellas en todo el mundo, es el mismo que lo que valen las acciones de una sola empresa como es Apple. De todo ese dinero, entre el 40 y el 45% es en Bitcoins

¿Usted tiene?

Yo tengo desde 2017, precisamente, por eso sé lo que significa la adrenalina de verla subir y la incertidumbre cuando baja. Ahora mismo tengo invertido en doce distintas. Pero es muy común que haya inversores con 80 o más criptomonedas diferentes en cartera.

¿Y me decía que ni existen?

La criptomoneda es como un libro contable, no existe ni virtualmente. Lo que tiene usted en esa cartera fría que está en la blockchain es solamente la lista de las transacciones que has hecho en el pasado, y el saldo resultante son tus criptomonedas que tienes. La llave para acceder a tu cartera en la Blockchain te la dan cuando la creas. Si la pierdes puedes volver a abrir tu cartera a través de doce palabras de seguridad que también te dan en la apertura. Yo las tengo escritas a mano dos veces, y guardadas en ubicaciones distintas.

¿Realmente son el futuro?, ¿Cuándo cree que será normal pagar en cualquier sitio con criptomonedas?

Su propósito es substituir los actuales servicios financieros como pagos, transferencias, los créditos, e incluso el registro de los objetos de compra venta. A día de hoy, existen muchas empresas, como McDonalds, que ya acepta el pago con ellas. Aunque creo que el camino más lógico que veremos será la creación de monedas virtuales por parte de los bancos centrales de toda la vida. Visa, por ejemplo ya tiene tarjetas de crédito ‘normales’ que tiran de tus carteras de criptomonedas. En Palma ya hay dos cajeros automáticos que permiten retirar efectivo procedente de tus bitcoins.

“Hoy ya existen muchas empresas, como McDonalds, que ya aceptan el pago con criptomonedas”

¿Las inversiones en criptomonedas escapan al control de Hacienda?

Se declaran siempre.. Tenga en cuenta que las carteras no van asociadas a un DNI, sino que se pueden abrir mediante claves anónimas. Por tanto también se pueden hacer intercambios de moneda en los que no necesites el documento de identidad. Digamos que de momento es una norma fácilmente saltable. Pero estamos obligados a declarar todas las transacciones que hagamos en cualquier plataforma, tengas identificación o no.

¿Dónde le podemos seguir?

Como Hobbiecode cuelgo videos cada semana de manera periódica en Youtube, también estoy activo en Instagram y hago un directo cada domingo a partir de las 22 horas en Twitch y YouTube. Pueden encontrar más información en www.hobbiecode.com