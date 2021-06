Costumari popular | De prop o de lluny, Corpus pel juny

La Diada del Corpus

Ja sabeu aquella cançó que recordava els tres dijous més importants de l’any: Dijous Sant, Corpus Christi i l’Ascensió; el Corpus se celebra el diumenge següent. Considerada una de les tres festes religioses més solemnes de l’any, juntament amb Nadal i Pasqua. El dia d’avui era tingut com a pecat treballar i, fins i tot, es creia que qui ho feia restava condemnat. Es col·locaven enramades, domassos i catifes per les façanes; i joncs, fulles o pètals adornaven els carrers per on passava la processó; i flors i garlandes als altars. El fet de considerar el dijous com a laborable i passar la celebració al diumenge següent ha fet perdre la seva passada esplendor.

Quan es va instituir

Avui s’honora el Santíssim Cos de Crist, present en l’Eucaristia. La festa va ser instituïda l’any 1246 pel bisbe de Lieja; va ser estesa a tota l’Església pel papa Urbà IV, l’any 1264, i celebrada popularment a partir de 1317. La processó consisteix a passejar solemnement la Custòdia. Formaven el seguici tots els estaments ciutadans: les autoritats municipals, governamentals i eclesiàstiques, els ordes religiosos, els gremis, les confraries i les agrupacions, amb els seus uniformes i estendards. Amb la idea d’instruir el poble en la veritat cristiana, durant la processó es representaven quadres de la Història Sagrada i d’altres de la simbologia popular, com el clàssic enfrontament entre el Bé i el Mal, protagonitzat per les figures de sant Jordi o sant Miquel i el drac; però s’arribaren a prohibir pel caràcter irreverent que havien pres.

Costumari popular del Corpus

Es feia una processó a Ciutat pels carrers, endiumenjats de flors. El mestre Gabriel Janer Manila ens conta, en Les festes llunyanes aquesta tradició. Hi anaven tots els estaments: noblesa, clergat, gremis -teixidors, argenters, fusters, pescadors, etc., -els frares, els militars. Duien els sants patrons. S’hi representaven entremesos damunt cadafals, i sortien animals mitològics i bíblics: àguiles i dracs. A Artà sortia un estol de nins vestits de sants; a Manacor sortien els “santets”; a Santanyí l’Arca de l’Aliança i el rei David; a s’Alqueria Blanca les reines, plenes de joies. També hi ballaven els cossiers, els cavallets i els moretons, en els llocs on n’hi havia. A Ciutat sortia la Lledània, un rosetó de flors en forma de creu. La processó del Corpus de Pollença manté, actualment, algunes d’aquestes tradicions: el ball de les Àguiles i la dansa ritual de Sant Joan Pelós. A Biniaraix (Sóller) la processó fa les cinc visites. El Corpus és la darrera festa de primavera, poc temps després de Pasqua Granada i l’Ascensió. La darrera festa abans de l’estiu: els carrers enramellats, flors esfullades i murta.

Sagrat Cor (11)

El Sagrat Cor de Jesús és una festa que se celebra el segon divendres després de la festa del Corpus Christi. D’altra banda, l’Església Catòlica, també celebra aquesta devoció al llarg dels primers divendres de cada mes; es tracta de la veneració del Cor de Jesús, el més íntim del seu amor. L’origen d’aquesta devoció és per mor de santa Margarida M. Alacoque, de la Congregació de l’Orde de la Visitació. Aquesta santa va tenir revelacions extraordinàries -tres aparicions de Jesús- per tal de difondre i propagar al món aquesta devoció piadosa. El papa Lleó XIII va consagrar aquesta celebració: va dir que la devoció al Sagrat Cor de Jesús és «una forma per excel·lència de la religiositat (...) Aquesta devoció, que recomanam a tots, serà beneficiosa per a tothom. En el Sagrat Cor es troba el símbol i la imatge expressa de l’amor infinit de Jesucrist, que ens porta a la reciprocitat en aquest amor».

Sant Onofre o Nofre (12)

Fou un anacoreta del desert egipci (s. IV); és venerat com a sant a tota la cristiandat. Segons la tradició era rei i, per tal de purgar un gran pecat, va abandonar la vida de palau i se’n va anar a fer penitència a una petita cova, freda i humida, on vivia completament nuu i menjava només les herbes del bosc. Per molt de fred que fes, sant Onofre no es tapava mai; tampoc no es rentava ni es tallava els cabells ni la barba, els quals varen acabar arribant-li fins als genolls. Per aquesta raó els que feien perruques i treballaven el cabell el tenien com a patró. A Mallorca, entre els termes de Sant Joan i Sineu, hi ha el puig de Sant Nofre (254 m), a la possessió de la Bastida, on al s. XV hi havia una ermita habitada per un ermità -hi ha dues altres ermites dedicades al sant: a Puigpunyent i a Deià-. S’hi troba la “Taula de sant Nofre”, una pedra que hauria servit als pagesos per saber quan era migdia en el moment que el sol hi arribava; se solia dir que sant Nofre parava taula. També hi ha una altra llegenda que parla d’una parella de corbs que sempre habita al Puig, i quan un dels dos mor l’altre sempre cerca un nou company; és per això que els diables de Sant Joan, creats l’any 1993, surten acompanyats pel Corb de Sant Nofre, un corb bicèfal que fou la primera bèstia de foc creada a les Balears (Kake Portas, 1998).

Sabíeu que...?

Avui és el Dia Mundial dels transports. Dilluns (7) és el Dia Mundial dels Oceans. Dijous (10) és el Dia Mundial dels Alcohòlics Anònims. Dissabte (12) és el Dia Mundial contra el treball infantil.

Nicolau Pons Llinàs, en les seves expressions religioses, ens parla de «Tenir un bon sant», Déu és el sant per excel·lència, el sant dels Sants, el Sant Déu; però també moltes persones s’encomanen a la Verge o a sants per motius diversos, i els fan les seves pregàries i advocacions. Si a una persona li anaven bé les coses deien que “tenia un bon sant”. I ja sabeu que «per davallar, tots els sants ajuden!». Els pobles de Mallorca tenen els seus sants patrons i el calendari festiu gira al seu voltant.

«De la desgràcia de Judes, sant Macià en tragué ventura». Judes fou l’apòstol que va trair Jesús. Macià fou designat com a successor de Judes, no escollit per Jesús, que ja havia pujat al cel, sinó per sort, entre ell i un tal Josep, conegut com a Barsabà, ambdós elegits democràticament per la primera comunitat cristiana, i per tant, vet aquí un tanteig de democràcia dins la primeríssima Església. Macià fou el primer «substitut» per excel·lència dins la nouvinguda Església. En castellà hi ha un refrany que té el mateix sentit: «A río revuelto, ganancia de pescadores».

«Cada fracàs ens ensenya alguna cosa que havíem d’aprendre». (Charles Dickens)