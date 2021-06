Ante el inesperado fin del toque de queda, la Policía Local de Calvià llevó a cabo en la noche del pasado jueves un servicio especial con el objetivo de reforzar la presencia de agentes de seguridad en el municipio. Según explica el Ayuntamiento, "la situación ha obligado a establecer un operativo para evitar que la 'nueva normalidad' conlleve la proliferación de infracciones a

la normativa covid vigente, a las ordenanzas municipales y al Decreto Ley de excesos que afecta a una zona de Magaluf". Este operativo de seguridad se mantendrá durante todo el fin de semana para evitar botellones o garantizar el uso de la mascarilla.

En la noche del jueves, agentes de la Policía Local de Calvià tuvieron que actuar en algunos incidentes, especialmente en la zona de Magaluf. En el Camí de sa Porrassa se interpusieron cinco denuncias a jóvenes de Palma y Calvià por no portar mascarilla y hacer botellón. Un hecho parecido tuvo lugar en la plaza Jack Sasson, donde denunciaron a nueve personas por no llevar cubrebocas y a una de ellas por tenencia de sustancias psicotrópicas. Los agentes también fueron informados de una posible pelea, pero solo se pudo confirmar que los jóvenes no portaban mascarilla. Asimismo, se detuvo a un hombre en Magaluf por tráfico de drogas y se imputó a un conductor por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas en Portals Nous.