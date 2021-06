Los pescadores se quedan en tierra

«El trabajo del pescador es ir a pescar, si se nos imponen todas estas normas es una presión que va sumando y la presión de las administraciones es constante" David Carsi - Patrón mayor de la Cofradía de Alcúdia

El presidente de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Domingo Bonnín, se ha mostrado orgulloso de la «espectacular respuesta de la gente». «Se lo han tomado como una jornada de fiesta», reconoce Bonnín ya que tras las concentraciones en cada puerto no ha faltado el tradicional berenar y luego la convocatoria de paro ha finalizado con una fideuá en Alcúdia.

Los pescadores denuncian que la normativa europea es «inasumible» y reclaman que se tenga en cuenta la realidad de las islas porque, de lo contrario, implicará una desaparición paulatina del sector. De hecho, Juan Jesús Vaquero, patrón de la barca del bou Punta del vent ha resumido claramente el malestar de los pescadores: «Esta parada era necesaria. En el sector primario no somos de protestar. Pasamos muchas horas en el mar y cuando terminamos la jornada laboral no tenemos ganas de protesta pero en estos momentos nos han obligado a decir basta. Nos vienen unas restricciones creadas en Bruselas que son inviables en nuestro sector». «Si estas medidas se aplican en un 100% es posible que en 15 años queden la mitad o menos barcas de pesca. El producto local desaparecerá. Habrá pescado pero de otros países, por ejemplo, el Norte de África que tiene las mismas especies pero sin un control tan riguroso», avisa Vaquero.

La clave del malestar es que «en Mallorca nos hemos ido mentalizando que para sobrevivir debemos cuidar el entorno. Es decir, hemos buscado un equilibrio entre la extracción de pesca y un rendimiento sostenible. Desde hace diez años se están aplicando medidas paulatinas como, por ejemplo, reducir horas de trabajo, parar un día ya sea voluntario o subvencionado. Se han hecho muchas reservas marinas en el mar balear. Actualmente somos una de las extensiones más grandes en comparación con Barcelona y las restricciones, las vedas y los parques naturales son bestiales. Todo este esfuerzo no se ha tenido en cuenta. Nos aplican restricciones a todos por igual. Estos 10 años de trabajo que hemos hecho en Balears no se ha valorado. Por ello estamos indignadísimos porque vemos que no ha servido para nada», sentencia. Por ello, el gremio reclama una política diferenciada en función de cada zona del Mediterráneo. «Ser islas te marca. Nosotros mismos ya nos hemos ido aplicando reducciones y los recursos pesqueros están bien. Ahora nos viene una normativa europea que no tiene nada claro que somos unas islas», denuncia Bonnín.

Este viernes los pescadores han dicho basta y han parado para protestar contra el Plan de Gestión Multianual (MAP) que impone restricciones de horarios, días de trabajo, vedas y nuevos criterios técnicos a aplicar en las embarcaciones de arrastre pero los pescadores también han alzado la voz contra Bruselas por el reglamento de control del sector pesquero.

«Nos quieran reducir en cinco años un 40% los días permitidos para salir al mar, eso significa que será inviable trabajar en el sector. La gente no quiere ser pescador. No tenemos relevo generacional porque no ven un futuro viable. No salen los números», explica Vaquero. Tomeu Martí es de los jóvenes que desde pequeño tiene claro que quiere coger el timón del negocio familiar. Este viernes se ha sumado a la protesta porque con tantas restricciones, te invitan a dedicarte a otra profesión. Su padre, Tomeu Martí, patrón de la embarcación Noah de la Colònia de Sant Pere deja claro que las normas impuestas por Bruselas «no son sostenibles». «De cada vez hay más restricciones y estamos cansados de este acoso, por eso, paramos», reconoce su mujer Ivana Raskova, también pescadora. En Cala Rajada, el patrón mayor de la cofradía, Pep Uceda, secunda las palabras de sus compañeros: «es inasumible». Por su parte, Bonnín celebra que en la jornada de paro los pescadores «hay hecho tribu».