No vagi per dit | Una mano negra en la Coselleria de Turismo

El alcalde de Sóller sospecha que en la Conselleria de Turismo existe alguna ‘mano negra’ que, a su juicio, estaría boicoteando desde su despacho el proyecto de rehabilitar el teatro Defensora Sollerense que financia esta administración. Simarro teme que haya intereses políticos para retrasar, aún más, la reforma del teatro que ya lleva año y medio paralizada por distintos motivos. El Defensora es el paradigma de los despropósitos en obra pública.

En patinete por el ayuntamiento de Sóller

El otro día un concejal del ayuntamiento de Sóller, muy conocido en redes sociales, fue pillado in fraganti paseándose en patinete por los pasillos del edificio consistorial. Lástima que no haya una foto para demostrar la pinta que tenía con el casco puesto y paseándose con el vehículo eléctrico.

Simarro se queda sin fiesta de su 60 aniversario

Carlos Simarro se quedó recientemente sin fiesta de cumpleaños con motivo de las restricciones de la pandemia. Dice que deberá seguir en política diez años más para poder celebrar los 70 ejerciendo de alcalde. Algunos de su equipo ya han echado a correr montaña a través.

Un personaje que no se pierde ninguna foto

En Sóller es público y notorio que hay un personaje muy conocido, de Can Ximet le dicen, a quien le gusta más salir en una foto de prensa que darse una buena comida. No se pierde ningún acto público para que su presencia no pase desapercibida y, de paso, salir en la foto de rigor.

Muchos turistas aunque poco que visitar en Sóller

La puesta en marcha del tren de Sóller ha supuesto un revulsivo para el turismo y la economía, aunque no es oro todo lo que reluce. Resulta que los turistas que visitan el valle se encuentran con parte de sus equipamientos culturales y turísticos cerrados al público, como es el museo modernista de Can Prunera o el Museu de Sóller. Ambos llevan cerrados desde marzo de 2019. También los turistas echan en falta unos baños públicos donde ir a hacer sus necesidades, según admite el ayuntamiento.