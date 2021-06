SFM inicia las obras que permitirán aumentar las frecuencias del tren entre Palma y Manacor

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha visitado este miércoles las obras del Punto de Adelanto y Estacionamiento de Tren (PAET) que acaban de empezar entre las estaciones de Sineu y Petra, en el punto quilométrico 47,7, junto al gerente de SFM, MateuCapellà, y los alcaldes de ambos municipios, Tomeu Mulet y Salvador Femenias, respectivamente. Se trata del primer tramo de desdoblamiento de los tres que están previstos entre el Enllaç y Manacor.

Los otros dos se habilitarán entre la estación de enlace y Sineu (punto kilométrico 37,8) y entre Petra y Manacor (punto 58,5) y todavía no hay fecha para el inicio de las obras.

La actuación presentada hoy ha sido adjudicada a la UTE Tecsa-Coexa por un importe de 2,1 millones de euros, IVA excluido. La empresa ferroviaria calcula que los trabajos estarán finalizados en el plazo aproximado de cuatro meses, por lo que el PAET entraría en funcionamiento durante el último trimestre del año. El conseller Marí asegura que, en principio, los trabajos que se desarrollen en la vía no interferirán en el desarrollo del servicio diario del ferrocarril, aunque no descarta algunos momentos «puntuales» en los que la circulación pueda verse afectada. En cualquier caso, no se descarta que las obras se lleven a cabo por la noche para influir lo mínimo posible en la marcha de los trenes.

El proyecto acumula medio año de retraso, ya que durante la presentación efectuada en Sineu en julio de 2020, el exconseller Marc Pons aseguró que las obras estarían finalizadas el pasado mes de abril.

Según han explicado los responsables de la conselleria, la construcción de los PAET «permitirá obtener mejoras en la explotación del servicio y en su mantenimiento», además de «preparar la línea para un incremento de frecuencias, que podrán pasar a ser cada 40 minutos».

Los puntos de adelanto permitirán cruzar dos trenes en un corredor que solo tiene una vía para los convoyes que circulan en ambos sentidos, por lo que, según SFM, se mejorará la «regularidad y la fiabilidad» de la explotación ferroviaria, ya que un eventual retraso «podrá ser recuperado mediante cruzamientos de trenes en los PAET, favoreciendo el cumplimiento de los horarios». También permitirán estacionar la maquinaria necesaria para el mantenimiento de la catenaria y la vía.