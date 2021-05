Fent i desfent | Banyalbufar no acudirá a los actos del décimo aniversario de la Serra

Fent | el virus de la empanada mental ya está aquí

Rosa, siento darte un disgusto en público. Te he sido infiel y la razón no es otra que Catalina Cladera, la mujer que se ha convertido en mi nueva musa, savia nueva frente a la malograda Armengol cuya gestión política se ha ido por el retrete gracias a la pandemia. Dicho eso vayamos al grano. Algo paranormal está pasando en Mallorca y casi nadie se da cuenta. Si no teníamos suficiente con el alcalde de Capdepera y su affaire con la Guardia Civil y el Sevillanito con sus jaulas de piedras a modo de mala imitación de los marges, ahora se nos ha sumado el alcalde de Banyalbufar que dará plantón a los actos del décimo aniversario de la declaración de la Serra como Patrimonio Mundial por no haber declarado a su municipio zona catastrófica. Pa’ chulo yo, debe haber pensado. Te digo yo que estamos apañados. La pandemia ha dado paso a la empanada mental y parece que la cosa no se curará con solo una vacuna. Rosa, pidamos cita ya para el manicomio que seguro que ahí se nos curará el virus de la bobada que ya circula desbocado.

Desfent | La estupidez de los políticos ha tocado fondo

Querido, ya sé que cada semana te sacas de la manga una nueva musa pero ya que aireamos confidencias te hago saber que acabas de admitir, y por escrito, tu debilidad por Cladera. Es decir, te influyo. Así que por muchas musas que vayan circulando, la elegida [aunque sea para pasarlo en un manicomio] soy yo. Pero vaya, cariño, creo que antes que nosotros dos, tenemos una larga lista delante porque madre mía cómo está el patio político. Así que, ilumíname, porque la estupidez de algunos gobernantes ha tocado fondo. No sé si es la pandemia o es que han perdido el oremus. Veo que en la Tramuntana también tenéis alcaldes que practican nuestro acuñado término «hacer un Fernández» y queriendo imitar al primer edil gabellí que rompe con la Benemérita, al de Banyalbufar le pega por dar plantón a la Serra. Menuda tontería. Señores de El Pi, protestad en Madrid que nuestra querida Tramuntana no tiene la culpa. La verdad es que estoy harta de políticos que gobiernan a golpe de tweet. Menos redes y más gestión. ¿Y la semana que viene, qué? De momento, me voy mentalizando que tu nueva musa será la futura Ayuso mallorquina.