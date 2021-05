No vagi per dit | Una «broma» de 27 quilòmetres per Catalina Soler

Plens presencials | sí o no?

Seguint amb l’actualitat política felanitxera, pareix que la normalitat post-pandèmia també podria arribar als plens municipals, que aquest mes de juny ja tornarien a ser presencials, és a dir amb tots els regidors locals a una mateixa sala, cosa que no passa des de fa més d’un any.

Però així com a Felanitx sembla que tot anirà per a bé, al municipi veí de Manacor no ho tenen tan clar i continuaran per via telemàtica. Dos arguments de pes han primat per, de moment, continuar com fins ara: perquè per tots els regidors i els mitjans de comunicació (que poden veure’l en directe i repetit des de casa després) s’hi troben més còmodes i, sobretot, perquè la sala de plens manacorina és tan estreta que l’espai físic no dóna per poder cumplir amb les distàncies de seguretat marcades entre un i altre dels 21 representants.