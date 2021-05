Banyalbufar no asistirá a ningún acto para conmemorar el décimo aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad como protesta por no declarar zona catastrófica tras el temporal del 29 de agosto de 2020. El alcalde Mateu Ferrà considera que «Banyalbufar no tiene nada que celebrar» porque nueve meses después del cap de fibló seguimos sin noticias del Consejo de Ministros sobre la declaración como zona catastrófica. La medida de protesta se aprobó en pleno a través de una moción de El Pi.