Costumari popular | Pel maig, l’olivera florirà i el blat granarà

Avui, Diumenge de Pentecosta

També denominada Pasqua Granada, o Segona Pasqua. Avui es commemora la baixada de l’Esperit Sant sobre els apòstols i l’inici de la seva activitat de l’evangelització, per això també se la coneix com la celebració de l’Esperit Sant. Pentacosta significa “cinquanta”, set setmanes, una setmana de setmanes, i la referència als cinquanta dies que han passat des de la Pasqua de Resurrecció; de fet, el fons històric d’aquesta celebració es basa en la festa setmanal jueva anomenada xavuot (festa de les setmanes), durant la qual se celebra el cinquantè dia de l’aparició de Déu a la muntanya del Sinaí; per tant avui també se celebra el lliurament de la Llei (Manaments) al poble d’Israel. També dita Pasqua Florida o Primera Pasqua. La denominació de Pasqua Granada fa referència al fet que som al moment de l’any en què els vegetals comencen a granar. Es tracta d’una celebració primaveral que prové d’antigues cerimònies de cultes agraris relacionats amb la granació i fructificació dels cereals i de les plantes. Es té per pecat greu menjar colomins aquest dia. També ho és matar un colom blanc quaranta dies abans i després d’aquesta Pasqua, ja que, com ja sabeu, l’Esperit Sant estava encarnat en un colom d’aquest color.

Santa Magdalena Sofia (25)

Madeleine-Sophie Barat, fou una religiosa francesa que visqué al s. XIX, fundadora de la Societat del Sagrat Cor de Jesús, dedicada a l’ensenyament, considerat «el mitjà més important per a glorificar el cor de Jesús». Només amb 23 anys va ser elegida superiora general de la congregació, càrrec que va ostentar durant 63 anys: sota la seva direcció, la congregació va tenir una difusió extraordinària, i va arribar a tenir 105 col·legis per tot el món. El 1925 va ser canonitzada pel papa Pius XI. A Palma, a la zona de Son Cotoner, hi ha un centre educatiu concertat Santa Magdalena Sofia.

Sant Felip Neri (26)

Sant Felip Neri va morir a Roma -d’on és el patró- el 26 de maig de 1565; és el fundador de la Congregació de l’Oratori. No va acceptar el nomenament de cardenal. A Palma existeix un carrer, un col·legi i una església que duen el seu nom. La fundació de l’església i el convent de Palma data dels anys posteriors a la conquesta (1229), quan Constança d’Aragó va fer unes donacions a l’Orde Trinitari. La Congregació de l’Oratori, societat clerical de dret pontifici, sense dret a vot, fou fundada l’any 1564 a Roma per sant Felip Neri i aprovada pel papa Gregori XIII el 1575.

Les herbes de maig

Ja ho vàrem dir: totes tenen virtut. I no només per cuinar, també per fer begudes, infusions i licors. O per guarir, fer fregues, fer fugir insectes, conservar i perfumar la roba i, per què no?, fer encanteris i filtres d’amor. Recordem la tarongina, el comí, l’espígol, la ruda, l’hisop, la borratja, i, és clar, les espècies: pebres, bitxo, safrà, clavell, nou moscada, vainilla, i també l’api, la ceba i l’all. Les plantes, al llarg de la història de la humanitat, han estat remei i consol per a les malures -i actualment es tornen a utilitzar-. Són confort universal del cos i l’esperit. D’elles, en surt el te, el cafè, la xocolata, el mate; o el vi, la cervesa i aiguardents i licors. Són somni i escapada, tal volta perillosa i mortal: el tabac, el cascall, la cocaïna... Els mormons, fins i tot, prohibeixen beure te, i l’església catòlica, un temps, prohibí el consum de xocolata desfeta.

El fonoll

Aquesta planta tan abundant a les voreres dels camins, era, per als antics grecs, una mena d’herba-doping: els atletes, en efecte, en prenien a fi d’enfortir-se. Els hel·lens, que tant estimaven la bellesa del cos i de l’esperit, també el recomanaven per a mantenir la línia; a nosaltres ens interessen més les seves virtuts gastronòmiques: amb peix a la brasa -un llobarro amb fonoll és exquisit-, acompanyant el salmó, perfuma la bullabessa i altres sopes de peix, indispensable amb els caragols, i fins i tot per a la carn. Antigament, els fonolls tendres, es menjaven en sopes i amanides. Per aromatitzar les anxoves confitades, i les llavors de fonoll serveixen per als licors i ratafies, i per als pastissos de poma, i ingredient indispensable per macerar i conservar les olives. El fonoll és digestiu i carminatiu, que va bé per al mal de ventre i que treu la sensació de gana. És bo per a la vista, és diürètic i combat la tos. Hi havia el costum de mastegar les llavors per refrescar la boca i donar força.

Sabíeu que...?

Avui comença la setmana Solidària amb Pobles territori no autònom. Dilluns (24) és el Dia Europeu de les Aus i Parcs Naturals. Dimarts (25) és el Dia de la Solidaritat; també el Dia de l’Àfrica; i el Dia de l’orgull friki. Dijous (27) és el Dia de la Societat de la Informació. Dissabte (29) és el Dia dels Cascos Blaus de l’ONU.

Expressions religioses. Déu té la potestat sobre la vida i sobre totes les coses, per això, quan s’havia de començar qualque cosa, sempre es deia: “Si Déu ho vol i Maria”, és a dir, ho faré sempre i quan Déu hi vengui a bé, si no, em resignaré al compliment de la seva voluntat. Quan un estava enfadat contra qualcú i expressava els sentiments de venjança: “Si no n’hagués de dar compte a Déu...!” Tanmateix, el seu poder era absolut: “Quan Déu vol, s’ennigula i plou”.

Una pregària antiga: “Que Déu em concedeixi serenitat per a acceptar les coses que no puc canviar, valentia per canviar les que poden ser canviades, i saviesa per veure la diferència entre les que es poden canviar i les que no es poden canviar”.

Sabíeu que a l’antiga Grècia s’anunciava el naixement d’un infant col·locant una branca d’olivera a la porta? El nadó rebia tres noms: el del padrí patern, un altre que fes referència al pare, i un darrer referit al poble d’on era.

En fer-nos les dents netes podem glopejar aigua amb una punta de bicarbonat; també podem glopejar aigua de camamilla; a l’Índia és normal glopejar una cullerada d’oli en dejú.

És temps de sembrar espinacs, així podrem tenir una bona collita al setembre.

Una dita diu que “l’all vol veure l’amo quan se’n torna a casa”; i això vol dir que els alls s’han de sembrar molt poc fondos.

Les herbes de maig tenen virtuts especials

I no només per cuinar. Les herbes de maig són bones per fer begudes, infusions i licors. O per guarir, fer fregues, fer fugir insectes, conservar i perfumar la roba i, per què no? fer encanteris i filtres d’amor. A la imatge, un taller d’elaboració de les típiques herbes dolces mallorquines en una passada fira a Inca.