No vaig per dit: Mor la somera Tonina, símbol santantonier de Manacor

“Ens dol comunicar-vos que na Tonina, la nostra estimada somera santantoniera, ha passat a millor vida. Volem donar les gràcies a tots els que l’heu gaudida i estimada, a tots els que l’heu acompanyada i heu glosat i cantat al seu costat, tant per Porto Cristo com per Manacor”, expliquen el grup d’amics que cada any la treien a trescar entre guitarres i ximbombes. “Agraïr també a la família que n’ha tengut cura durant tants anys a una finca macianera, on na Tonina ha viscut lliure, estimada i tranquil·la”.