No vagi per dit | El perill de les lletres del rètol d’Orquídea

Tal volta molts no ho hagin percebut o no estiguin acostumats a aixecar la mirada quan caminen per Manacor. Però el rètol que corona l’antic edifici de la fábrica i tenda de Perlas Orquídea, situat a la plaça Ramon Llull, no està en les millors condicions. Els ferros que aguanten les grans lletres del logotip estan rovellats i amb una absènsia de manteniment que fins i tot podria posar en perill la seguretat de les milers de persones que cada dia entren a comprar al conegut supermercat que hi ha a la planta baixa. Fins i tot, a simple vista, es pot veure com alguna de les lletres vermelles s’han després de la carcassa de manera preocupant.

Cal recordar que fa ja 26 anys que la perlera es va mudar de Manacor a Montuïri; gairebé els mateixos que es va dur a terme la reforma integral de l’edifici, ara ocupat majoritàriament per oficines i negocis. L’únic vestigi que es va deixar fou l’emblemàtic rètol, que encara dóna nom popular a l’immoble.

Remulls cap a escola a Felanitx

Bassiots i aigua reben cada dia els alumnes que entren a classe cap del CEIP Joan Capó des del carrer de Cotoner de Felanitx. I no és, evidentment que al poble hi pogui cada dia, ni que s’hi faci una especial neteja a les voravies de l’escola. La resposta és la proximitat dels aspersors que reguen la gespa del parc municipal de Sa Torre. Una aigua sense control que quan resten minuts per les 9 del matí ‘dispara’ directament cap a l’asfalt i de rebot contra tot aquell que intenta caminar pel carrer. Una dutxa involuntària que té enfadades a mares i pares i que, segons l’Ajuntament, és responsabilitat de la concessionària del bar del parc.