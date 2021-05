El PSOE amenaza con la expulsión a sus ediles de Búger si pactan con el PP

El secretario de organización del PSOE de Mallorca, Miquel Àngel Coll, lamenta que la entrada de una regidora popular en el equipo de gobierno hasta ahora integrado por el PSOE en minoría «es un movimiento que se ha hecho al margen del partido y del cual se informó cuando la decisión ya estaba tomada», lo que «indica que había un cierto sentimiento de culpabilidad y que sabían que el partido no lo iba a autorizar». Una vez hecha pública la incorporación del PP al gobierno local de Búger, el PSOE se reunió con el alcalde Torrens y los otros tres regidores socialistas para reclamar que den marcha atrás al decreto firmado por el alcalde. «Ellos dicen que no es un acuerdo con el PP, pero este partido no piensa lo mismo y su presidente (Llorenç Galmés) ya ha sacado pecho», señala Coll.

Al parecer, «el más interesado» en la incorporación del PP es el propio alcalde Pere Torrens, mientras que «los otros tres regidores no lo ven claro», por lo que el partido les ha pedido que «recapaciten». Si mantienen el decreto, la dirección del partido lo tiene claro: «Si se confirma un pacto con el PP, lo harán al margen del partido», apunta el secretario de organización respecto a una posible expulsión que, no obstante, «se intentará evitar» a la espera de los acontecimientos.

El partido no comparte los argumentos de sus regidores en Búger con respecto a la gobernabilidad del Ayuntamiento. «No es cierto que dependa del PP, el gobierno local es estable y no es un camino sin salida; tienen muchas posibilidades de negociar acuerdos puntuales con el resto de regidores sin entregar un área de gobierno a una regidora del PP», señala Coll, que no escatima críticas hacia el alcalde Pere Torrens, al que acusa de «ir por libre» y se pregunta si «tiene algún interés personal en la incorporación del PP al equipo de gobierno».

Por su parte, el alcalde seguía hoy sin hacer declaraciones. «De momento mantendré un discreto silencio, en función de los acontecimientos ya me desahogaré, pero por ahora esperaré», se ha limitado a decir Pere Torrens. Por contra, fuentes del PP aseguran que el alcalde de Búger ha garantizado a esta formación que no tiene intención de dar marcha atrás al decreto.