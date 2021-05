Lletra menuda | Maniobras para la desconfianza

La capacidad de entente y colaboración entre dos partidos, en principio antagónicos, como el PSOE y el PP, puede ser considerada, en condiciones normales, como un acto de madurez y sensibilidad democrática. Sin embargo, en el caso de Búger, esta valoración se echa atrás por su propia dinámica adversa, los antecedentes que preceden al sospechoso acuerdo y el silencio de unos protagonistas obligados a dar cuenta y justificar su decisión y responsabilidad pública. El mensaje del presidente insular de los conservadores, Llorenç Galmés, al descubrir desde Fitur «muchos puntos en común entre PSOE y PP» tampoco llega revestido de mejor crédito. Solo cabe demandarle que el suspense generado al pronosticar inminentes operaciones semejantes a la de Búger sea despejado con mejores argumentos y transparencia de respeto al ciudadano. Medio PP, una concejala de los dos con que cuenta el partido, pacta con el PSOE bugerró para crear una mayoría suficiente. Fuera, o en el umbral de no se sabe muy bien qué, quedan otro edil conservador y los tres de Més. El alcalde, Pere Torrens, dice que hay «matices», pero no los desvela. Más que un pacto de gobierno municipal parece la espesa resaca de todo lo ocurrido en Búger en lo que va de legislatura. En 2019, con la guinda de una riña de bar, el PP propició que Més accediera a la alcaldía para que no lo hiciera el partido más votado, el PSOE, pero el alcalde nacionalista dimitió al poco tiempo al topar con la imposibilidad de aprobar los presupuestos. Después el PSOE alcanzó la alcaldía con la abstención del PP que ahora le apuntala la mayoría sobre suelo movedizo. De por medio los conservadores han tenido tiempo de pelearse entre sí. En estas circunstancias resulta muy difícil conceder la condición de acuerdo a lo anunciado ayer. A lo sumo es una maniobra de desconfianza.