A primera hora de la mañana de este miércoles ha saltado la sorpresa. El PP ha informado en un comunicado que una concejal de su partido en Búger, Coloma Capó, se ha incorporado al equipo de gobierno en minoría del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad del Raiguer como regidora de Servicios Sociales. De esta forma, el gobierno local alcanza la mayoría suficiente al contar con cinco representantes (los cuatro socialistas y la regidora del PP) en un pleno de nueve ediles. La oposición estará formada por otro concejal del PP (se supone que apoyará al equipo de gobierno de forma externa) y los tres ediles de Més.

En el comunicado, el PP asegura que la nueva composición del gobierno municipal «ha sido firmada vía decreto por parte del alcalde» y que está pendiente de ser publicada en el Boib. De esta forma «se culmina el acuerdo entre las agrupaciones locales del PSIB y el PP para dar estabilidad municipal y por el bien del pueblo». La nota incorporaba unas declaraciones de la regidora Coloma Capó, ilocalizable este miércoles, en las que asegura asumir la nueva responsabilidad «con mucha ilusión» y que seguirá trabajando «con determinación por y para Búger».

En cambio, los socialistas bugerrons no han mostrado tanto entusiasmo como sus ahora socios del PP a la hora de valorar la noticia. El alcalde Pere Torrens ha asegurado hoy al ser llamado por este diario que no pensaba hacer declaraciones al respecto. «No tengo nada que decir», ha señalado. Al ser preguntado sobre si confirmaba la incorporación de la popular Capó al equipo de gobierno que él preside, se ha limitado a apuntar que «hay matices», aunque no los ha precisado.

La actual legislatura, que apenas ha llegado a su ecuador, ha sido muy movida hasta la fecha en Búger. Cabe recordar que en 2019 resultó elegido alcalde el candidato de Més, Josep Lluís Pons, contra todo pronóstico porque el PP, entonces presidido por Rafel Reus, le apoyó en el pleno para impedir que el PSOE ocupara la alcaldía pese a ser el partido más votado. El día de la investidura terminó con una riña entre Torrens y Reus en un bar que tuvo que precisar la presencia policial.

Pocos meses después, Pons dimitió al no ser capaz de aprobar los presupuestos (PSOE y PP votaron en contra) y el pleno eligió en octubre de 2019 al socialista Torrens como alcalde porque los dos ediles del PP se abstuvieron.

El PP también ha sufrido una crisis en la actual legislatura, que desembocó con la dimisión, en 2020, de su candidato, Rafel Reus, enfrentado con Coloma Capó y el resto del grupo, al que acusó de traicionarle. Hoy Reus ha dicho que el PSOE «ha devuelto el favor al PP» por facilitarle la alcaldía y aprobarle propuestas en el pleno.