Entidades ecologistas: «El planteamiento urbanístico de Estellencs es una barbaridad»

«Es una auténtica barbaridad», «un despropósito», «un disparate», «qué vergüenza, volvemos a retroceder cincuenta años». Son algunas de las reacciones de vecinos y entidades ecologistas (GOB, Terraferida y la recién creada plataforma Defensa Paisatge d’Estellencs) tras conocer el planteamiento urbanístico que ha presentado el ayuntamiento de Estellencs, y en el que se contempla construir «hasta cuatro aparcamientos», además de nuevos viales y viviendas para jóvenes.

Las asociaciones coinciden en destacar que el crecimiento de la localidad (declarada Patrimoni de la Humanitat, Bé d’Interès Cultural, Xarxa Natura 2000, entre otros) no está justificado e incluso es incongruente, ya que el descenso de la población cada vez es mayor (en la actualidad apenas residen 300 personas). Además, el proyecto no tiene en cuenta la fisonomía del pueblo, de modo que «destroza» el encanto de esta localidad de la Serra de Tramuntana.

Para poner freno a esta «barbaridad», se ha constituido la plataforma Defensa Paisatge d’Estellencs. Una entidad que ya cuenta con 160 inscritos, y además de ser activa en redes sociales, ya se ha reunido con otras entidades como el GOB para unir fuerzas. En palabras de su portavoz, que prefiere mantener el anonimato, el planteamiento urbanístico es una necesidad imperiosa en el municipio desde hace décadas. Sin embargo, defiende que la ordenación urbanística del territorio y su movilidad no pasa por la construcción de más infraestructuras sino por mejorar la gestión en las existentes.

La alternativa a la creación de aparcamientos en nuevos solares pasaría, según Defensa Paisatge d’Estellencs, por la construcción de una segunda planta en los parkings ya existentes (en algunos la infraestructura ya está preparada). Así, se ampliaría el número de plazas («que no utilizarán los vecinos sino los turistas») sin destrozar el territorio. Y es que según sostienen, en caso de que este plan siga adelante, será la calidad de vida de los residentes la que empeorará. «Siempre pagan los mismos», añaden.

En cuanto a la construcción de nuevas viviendas para jóvenes, tanto el GOB como Defensa Paisatge d’Estellencs desmontan esta medida haciendo alusión a las numerosas casas vacías que hay en la localidad. Para repoblar el municipio -dicen- primero deben mejorar los servicios esenciales, como crear una escuela matinera, una escoleta (en septiembre cerrará sus puertas), lanzar actividades extraescolares para los menores o actividades culturales para los jóvenes, además de ampliar las zonas deportivas. «Sin servicios básicos los jóvenes no querrán venir», señalan.

La movilidad, punto de la discordia

La movilidad es otro de los puntos de la discordia. Según las entidades ecologistas, la «vía de cintura» que contemplan construir es un «disparate». «Quieren descongestionar el pueblo, de acuerdo, pero no construyas más y hazlo con lo que ya disponemos», afirma la portavoz de Defensa Paisatge d’Estellencs. Se oponen a crear un nuevo vial tanto en la parte alta de la localidad como en su interior y defienden la restauración de la carretera que va hacia la Cala, pero «sin más construcciones».

Y mientras algunos consistorios apuestan por seguir el modelo de países nórdicos con la peatonalización de sus calles y la creación de ‘zonas verdes’, «en Estellencs retrocedemos a los años 70». Un modelo que, según la portavoz del GOB Margalida Ramis, lleva por bandera construir y destrozar el paraje natural. «Parece un planteamiento propio del pla de Mallorca, en el que construyes y después plantas vegetación. ¡Pero si Estellencs ya es una zona verde!», subraya Ramis.

Desde las entidades ecologistas aseguran que el principal error es que el planteamiento urbanístico solo pone el foco en el turismo, de modo que se amplían las plazas de aparcamiento, se construyen nuevos viales para facilitar su acceso a todos los parajes de la localidad,... Pero, ¿qué tipo de turismo queremos? Estas asociaciones lo tienen claro: senderistas y ciclistas que disfruten de la Serra y a la vez la cuiden, descartando tajantemente el turismo de masas. «No tiene sentido que para atraer al turismo destrocemos precisamente su principal atractivo: la naturaleza», apunta Ramis.

Un espacio que en la mayoría de casos ya tiene dueño. Son pequeñas fincas de payeses que en caso de llevarse a cabo este proyecto se les arrebataría. «Hay pocos payeses que sigan sembrando. No me quites estas tierras para hacer un aparcamiento o un vial», señala la portavoz de Defensa Paisatge d’Estellencs, quien también lamenta que el plan se haya realizado sin consultar a los vecinos. Por todo ello, las asociaciones ecologistas, junto con algunos residentes, instan al Consistorio a que paralice el proyecto y se elabore uno nuevo. Uno -afirman- que tenga en cuenta las necesidades de los residentes y no solo de los turistas.

Tolo Jover: «El Ayuntamiento no está de acuerdo con todo el proyecto»

El alcalde de Estellencs defiende la necesidad de construir un parking y descarta crear ‘el gran vial’

«El Ayuntamiento no está de acuerdo con todo el planteamiento urbanístico». Son palabras del alcalde de Estellencs, Tolo Jover (PP), quien lamenta la polémica que se ha creado en torno al proyecto que -remarca- no se ha aprobado sino que solo se ha expuesto a exposición pública para recoger todas las sugerencias y redactar el plan definitivo.

Jover se muestra convencido de que el ‘gran vial’, que recorre la parte alta de la localidad, no se construirá por su «gran impacto». «El Consistorio no está interesado en que se haga», indica. Sin embargo, sí apuestan por crear un vial en la ‘parte baja’ para descongestionar el pueblo. «Es importante reducir la circulación de vehículos», sostiene mientras reconoce el perjuicio que supondrá para muchos vecinos. «Este vial pasaría por en medio de muchas fincas, por lo que tenemos que negociar con los vecinos para que no salgan perjudicados», señala, ejemplificando que tal vez no se les compensará con dinero sino dejando que construyan una vivienda en este territorio. «Pero se debe negociar con ellos», insiste.

En cuanto a los aparcamientos, Jover asegura que el planteamiento expone cuatro, «aunque es para que los vecinos elijan uno». Según comenta, el Ayuntamiento solo quiere construir uno para acabar con los atascos que se producen los fines de semana con la gran afluencia de visitantes, así como otro «en condiciones» para los autobuses, porque en la actualidad «es un desastre». Sobre la construcción de viviendas para jóvenes, Jover subraya que «no entrará en el juego» de Petit Deià, Petit Bunyola... «Necesitamos viviendas para jóvenes y también que se arreglen las que se caen», concluye.