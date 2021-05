Costumari popular | De mals de maig, metges no en curen

Fou un frare franciscà descalç, germà llec; és venerat com a sant per l’Església catòlica. Va néixer a Saragossa, un dia de Pasqua de Pentacosta i després d’una vida durant la qual cultivà el seu esperit amb l’oració, l’escriptura i realitzant els més modests treballs de llec en diversos convents valencians, morí al convent alcanterí del Roser, a Vila-real, el 17 de maig de 1592, també Pasqua de Pentecosta. El papa Lleó XIII el feu patró de les associacions i congressos eucarístics; també és el patró dels cuiners.

Sant Bernadí de Siena (20)

Aquest sant va ser un gran predicador i va tenir un gran ascendent en tot el món cristià del seu temps. El varen compartir com a patró els vidriers i els esparters; però quan varen sorgir diferències entre tots dos oficis, els esparters el varen continuar venerant, mentre que els vidriers es varen encomanar a l’arcàngel Sant Miquel. També el tenien com a patró els fabricants de cartes de joc.

La mel de maig

Aquest és el moment més florit de l’any i quan les flors són més plenes de nèctar. Les abelles ho saben i és quan treballen més i millor. La mel de maig és, sens dubte, la més bona de l’any i la més beneficiosa per a la nostra salut. Abans del sucre, la mel era el condiment endolcidor dels menjars. És símbol de la Terra Promesa “que regalima llet i mel”; per això les postres de mel i mató són un menjar paradisíac, d’àngels, semblant tal vegada a l’ambrosia de l’Olimp grec. La mel és expressió de dolç: “Dolç com la mel”; el primer temps de casats és la “lluna de mel”; menjar mel és un estímul amorós. “Picada d’escorpí amb mel s’ha de guarir”, tant en sentit real com figurat: davant una adversitat, pau i harmonia, dolçor; “Posar la mel a la boca d’algú”, fer ganes, fer delir algú amb alguna cosa i no deixar que en frueixi; “Deixar algú amb la mel a la boca”, privar algú d’alguna cosa de la qual començava a fruir; “Mel de maig, rica mel; mel de juny, mitja mel”; “Vi, son i mel, remei de vell”, si més no, són un conhort.

Entre la nova i el creixent

El maig es té per un mes que encara és inestable atmosfèricament parlant, sobretot pels primers quinze dies; el bon temps sol començar a partir de la segona quinzena. L’aigua de pluja de maig és la millor per cuinar les faves. “Si pel maig el fred viu, espera un bon estiu”; “No és bon maig si l’ase no tremola a la pallissa”. La relació d’aquest mes amb la salut no és gaire bona, perquè les malalties són les més dolentes i males de curar; d’això en donen fe alguns refranys: “Malaltia de maig no cura i acaba a la sepultura”; “Mal de maig no cura mai”, talment com l’expressió que encapçala el Costumari. Amb el bon temps es preparaven les eres per batre: feien la pols de les eres, que consistia a llaurar l’era amb una arada de llaurar faves, seguidament batien la terra amb un carretó amb una post a darrera i feien la pols, tot això per tenir l’era enllestida per batre les faves a principis de juny. Aquest mes, com l’anterior, és l’adequat per tondre les ovelles perquè estiguin fresques a l’estiu: “Pel maig, a tondre me’n vaig”. Abans, quan els animals tenien molta importància en el camp, per evitar que les bísties estassin grosses en temps de feina, durant aquest mes procuraven menar-les al cavall o al gorà.

Santa Rita (22)

Era el gener, i santa Rita s’estava morint. Des de feia dies no menjava res i les seves germanes li demanaven què li venia de gust. Per tal de fer-les callar, va dir que només li agradaria olorar roses i menjar figues; era impossible complaure-la, però, miraculosament, al jardí varen trobar els rosers florits i les figueres carregades de fruit, tot i ser en l’hivern de ple. Per això, santa Rita, era venerada per les floristes; les dones fadrines, ja granadetes, que volien casar-se acudien a la santa com a advocada dels impossibles i li deien: “Beneïda santa Rita, feis-me casar de seguida!” Eren altres temps. També és advocada dels malalts, les ferides, els problemes de matrimonis, els abusos, les mares. A Palma, l’església dels Socors guarda santa Rita i entre els actes religiosos d’avui hi ha la Solemne Novena dedicada a la santa.

