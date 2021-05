No vagi per dit | Sevillano la vuelve a armar con la jaula de piedras del Consell

Iván Sevillano, el responsable de las carreteras de Mallorca, la ha vuelto a liar a cuenta de los marges. Esta vez en Consell, donde la institución insular ha construido unos bancales artificiales colocando jaulas metálicas que contienen piedras en su interior, emulando así a los marges tradicionales de la Serra. Nuevamente el Gremi de Margers sale al paso del despropósito y le recuerda al podemita Iván Sevillano que estas construcciones son un insulto al oficio de marger y le recuerda que esta construcción se lleva a cabo cuando la institución insular celebra por todo lo alto el décimo aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad.

La joven musa de la prensa local en Sóller

En el ambiente periodístico de la isla, y más concretamente en el de Sóller, ha aparecido una nueva musa de la prensa escrita que sirve de inspiración para quien firma esta sección pese a trabajar en otro medio de comunicación. Dice que no perd calada del No vagi per dit. Parece que nuevos aires están ventilando el mundo de los medios de la prensa escrita insular.

La fiesta que se dieron unos pese a la prohibición

Los tentáculos de la redacción de este diario llegan muy lejos, incluso en los lugares más recónditos de la isla donde hace unos días, durante la feria de Sóller, alguna cabeza pensante del Firó (que se negó a celebrar la investidura y el pregón) celebró una fiesta en la que ni el número de invitados ni mucho menos las medidas sanitarias se cumplían. A eso se le dice dar ejemplo y sobrada nota de ‘coherencia’.

Homenaje a dos miembros del Consejo de Caza

El Consejo de Caza, celebrado en Valldemossa, rindió homenaje a Jaume Morey y Joan Canoves, que fueron miembros de este órgano durante muchos años y han fallecido recientemente.