El IES Port d’Alcúdia implanta estrategias contra el fracaso escolar

Combatir el fracaso escolar en una zona turística. Esta es la misión del IES Port d’Alcúdia y el lema de su proyecto. Así, la coordinadora de Erasmus+, Antònia Bisbal, acaba de regresar de Florencia junto a otra docente, Maria del Mar Genovart. Han sido seis días de un aprendizaje intenso de la mano de la profesora Susan Gagliano, que les ha impartido el curso Una experiencia escolar satisfactoria: estrategias y habilidades para los profesores.

La misión del profesorado del instituto alcudienc es «animar al alumnado y convencerlos de que es mejor seguir estudiando que no abandonar los estudios, muchas veces para no hacer nada». «Es una realidad que tocamos con las manos en Alcúdia», lamenta Bisbal. Ahora no tanto debido a la pandemia pero en una situación normal, hay jóvenes que se sienten atraídos por un trabajo en un hotel o un restaurante. «Hace unos años, abandonar el instituto era sinónimo de haber encontrado un trabajo. Ahora no es fácil debido a la pandemia pero Alcúdia es una zona de hoteles y restaurantes. En una situación normal es fácil encontrar trabajo. Había alumnos que se marchaban pero luego se topaban con que no tenían el nivel suficiente de idiomas para comunicarse con los turistas. Nuestra misión es convencerles que si no quieren cursar estudios universitarios, abrirles la puerta a ciclos formativos porque así aprenden un oficio», desgrana Bisbal.

Con este reto fijado, las dos profesoras han viajado a Florencia a formarse. Y ahora trasladarán todas las estrategias aprendidas a sus compañeros docentes del IES Port d’Alcúdia para que las adapten y apliquen a sus clases.

España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de fracaso escolar, según Eurostat, y Balears lidera el ranking de abandono de toda España. Con este panorama, el objetivo del proyecto es la adquisición de estrategias para conseguir disminuir la tasa de abandono escolar así como la tasa de repetición de curso. De hecho, Bisbal ya ha aplicado alguna de las estrategias aprendidas en Florencia entre alumnos de tercero de ESO y la realidad es que han funcionado «muy bien» y han motivado, a la vez que sorprendido, a su clase.