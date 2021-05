Manacor abre el último capítulo para catalogar los caminos públicos

El ayuntamiento de Manacor quiere cerrar, de una vez por todas, el gran problema de no saber con certeza qué caminos son o no de carácter público en el municipio. Un tema que viene enquistado desde hace más de una década y en el que no se había trabajado desde 2015. Ahora, seis años después, se abrirá una nueva ponencia una vez resueltas las 26 alegaciones que quedaban pendientes. «Durante este tiempo se ha aprobado la ley de caminos de 2018, con lo cual ya tenemos un margen legal al que aferrarnos y al que ahora nos debemos adaptar», explica la concejala de Urbanismo, Núria Hinojosa, que apunta a que «debíamos cerrar un melón para abrir el definitivo». Eso quiere decir que ahora el Ayuntamiento activará la cuarta modificación del polémico catálogo original, con una serie de condicionantes fundamentales.