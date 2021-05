"Sanitarios asesinos". "No todos agachamos la cabeza". "La delincuencia policial será vengada con sangre". "Antes de morir, mi patrimonio lo usaré para que los hijos de los hijos tengan un futuro libre de mentiras. Lucharemos para la verdad". Los búnkeres de es Trenc han vuelto a ser víctimas de pintadas. Con pintura azul, las blancas paredes de uno de los búnkeres han amanecido con pintadas de odio, esta vez contra los sanitarios. Si hasta ahora las pintadas tenían un tono agresivo contra los turistas, ahora la pandemia y sus consecuencias ha sido el blanco de estos escritos.

La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, ha expresado su enfado porque una vez más, y no son pocas, "el incivismo ha vuelto a llegar a las playas de su municipios". "Esta vez incitando al odio y a la violencia", ha lamentado la primera edil que ha dejado claro que "si las leyes no cambian, este será nuestro pan de cada día". La alcaldesa de Campos se ha mostrado indignada con la situación porque "la ley es tan permisible" que por mucho que detengan a sus autores, la realidad es que se dan más prisa a salir en libertad que los agentes policiales a regresar a Campos. "No se puede tolerar". sentencia. "La libertad de expresión tiene unos límites", defiende a la vez que remarca el cansancio que se vive en el municipio por estos continuos ataques al patrimonio en pleno parque natural. Ahora, será de nuevo, la brigada municipal la encargada de limpiar y borrar estas pintadas en el búnker de es Trenc.