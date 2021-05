Un Manacor encantado para encantar a los consumidores

Manacor encantat. Manacor encanta. La capital del Llevant se viste de primavera y de colores con una nueva campaña comercial que se alía con un mundo de fantasía para atraer a nuevos clientes. Así, figuras fantásticas como un gigantesco hombre-árbol en plena plaza de sa Bassa, un caballo alado en la plaza Rector Rubí, un gnomo en la calle Joan Lliteras y un enorme dragón en la plaza Ramon Llull son la atracción de pequeños y no tan pequeños que, móvil en mano para inmortalizar las figuras, quedan maravillados ante este mundo de fantasía, un mundo que se complementará este lunes con la imponente hada de seis metros que engalanará el paseo de Na Camel·la o un poderoso dragón en la plaza de ses Verdures. Todo obra de artistas locales. Y es que este viernes, Manacor ha dado el sus a esta campaña comercial que se complementa con tupidas tiras de colores que adornan calles y plazas y una treintena de setas de metro y medio distribuidas por el centro de la ciudad.

Maria Ordinas es una de las comerciantes que se ha mostrado encantada, ilusionada y esperanzada con la iniciativa. «Las figuras me han impresionado. La campaña se prolonga durante todo un mes y creo que la gente vendrá a visitar Manacor. Se harán fotos con las figuras. Será bueno tanto para las terrazas como para los comercios», remarca. En la misma línea se posiciona Joana Amer: «Esta iniciativa ayudará a que la gente salga a pasear y queremos pensar que nos ayudará a salir de esta». De hecho, Amer explica que el jueves por la tarde ya se notó que las figuras eran un punto de atracción, sobre todo, de familias con niños. «Las terrazas estaban cerradas pero por la tarde ya se respiraba otro bullicio. Antes a las cinco ya no había nadie», relata Antònia Roig, una de las comerciantes a las que «todo lo que sea salir a la calle», le gusta, «más ahora que debemos buscar la parte positiva de las cosas. Estamos contentos porque el área de Comercio hace mucho trabajo. Esperamos poder sacar partido de esta campaña». Cati Tous admite que no entiende muy bien la simbología pero está segura que la decoración sí ayuda a animar las calles.

Restauradores como Guillem Cánovas o David Serra también coinciden que esta iniciativa animará. De hecho, admiten que toda iniciativa para dinamizar es positivo.

"Las figuras me han impresionado. La campaña se prolonga durante todo un mes y creo que la gente vendrá a visitar Manacor" Maria Ordinas - Comerciante

Manacor marca el ritmo de iniciativas comerciales novedosas. Primero los vales, después la campaña navideña y ahora esta ruta de fantasía por puntos emblemáticos de la capital del Llevant. La regidora de Comercio, Maria Antònia Truyols, remarca que el proyecto tiene como objetivo la dinamización del comercio local. "Después de meses de oscuridad, es hora de vestir Manacor de colores. Son los colores típicos de nuestros Cossiers. Las figuras encantadas y la ruta a seguir, puede atraer a visitantes. De hecho, en redes ya se ha lanzado un vídeo invitando a visitar la capital del Llevant". Truyols siente orgullo de que Manacor, comercialmente hablando, vaya un paso por delante. "Los vales fueron todo un éxito. Se inyectaron 800.000 euros pero el resultado final fue que circularon por Manacor 1,2 millones porque cuando uno iba a comprar, el producto tenía un precio superior. Esperemos que esta nueva campaña también sea todo un éxito", desea la responsable de Comercio que admite que el confinamiento en noviembre sí ha podido influir a la hora de que su equipo echara mano de la creatividad y apostara por iniciativas innovadoras para poner en marcha.

En el marco de esta campaña de Manacor encantat, se celebrará una feria de stocks el fin de semana del 29 y 30 de mayo, siempre bajo las medidas de seguridad pertinentes.