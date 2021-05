Vecinos de Alcúdia denuncian el cierre de una zona de pinar

Un grupo de vecinos de Alcúdia denunció ayer el cierre de una zona de pinar situada al lado de la playa que ha sido «históricamente» utilizada por los bañistas como un espacio de descanso en el que disfrutaban de la sombra de los árboles. «Parece que nos encierran en un corral como a los animales», criticó el alcudienc Miquel Ramis. Desde el Consistorio argumentaron que se trata de una medida sanitaria para prevenir contagios, ya que es un espacio en el que «se suele concentrar mucha gente». De hecho, las restricciones fueron impuestas el pasado verano y este año se han ampliado.

Algunos residentes no dudaron en mostrar ayer su indignación por este hecho. En palabras de Ramis, es una «vergüenza» y un «despropósito» la limitación de este terreno, en el que solo se ha dejado un camino de paso de aproximadamente dos metros. «A los pobres ciudadanos siempre nos encierran», lamentó este alcudienc, que reclamó que se devuelva la libertad a los vecinos. Eso sí -añadió- se debe hacer un uso responsable de la zona, por lo que defendió que se instale vigilancia para controlar que no haya aglomeraciones, como lleva ocurriendo cada verano (con jóvenes haciendo botellón o ‘paelleros’ instalando enormes carpas). Según Ramis, no hay que pagar justos por pecadores, por lo que reiteró que les dejen disfrutar de ese paraíso, como llevan haciendo toda la vida.

Cierran el camino de Cala Varques

La indignación también se ha trasladado a la localidad manacorina. Como suele ocurrir cada verano, el acceso al camino hacia la playa de Cala Varques ha sido cerrado. Un hecho que ha sido denunciado por varias personas en las últimas semanas e incluso han aparecido pintadas en la pared exigiendo su apertura al tratarse de un camino público.

La propiedad, por su parte, siempre ha mantenido que el tránsito libre de personas por esta zona le está ocasionando muchos problemas.

Limpieza de las playas este fin de semana

Un grupo de organizaciones ecologistas y compañías de Mallorca han organizado para este fin de semana una jornada de limpieza de las playas mallorquinas aprovechando que coincide con los días de limpieza de playas europeas. El acto se llevará a cabo cumpliendo con todas las medidas sanitarias pertinentes, por lo que los grupos serán reducidos. Los participantes pueden registrar su limpieza en la plataforma de Good Karma Projects.