«El líder empresarial debe ser colaborativo para que las fortalezas de su equipo brillen»

La consultora y experta en desarrollo del liderazgo y desarrollo personal, Carmen Molano (Palma, 1974) imparte este jueves la ponencia La fi de l’entorn VUCA, liderant en el nou món BANI, una charla que se enmarca en el ciclo Inca Business y que abordará las competencias de los líderes del futuro. La cita es a las 19.30 horas en el Centre Bit. La ponente disertará sobre como el entorno económico y social se ha transformado debido a la pandemia y como el acrónimo VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo) utilizado en el mundo empresarial ha quedado obsoleto ante la crisis de la covid 19. Así, Molano desgranará las actuales circunstancias socioeconómicas basadas en la nueva tendencia denominada BANI y los requerimientos que serán necesarios para los líderes empresariales a la hora de gestionar sus organizaciones en este nuevo entorno. No faltarán las pautas para poder afrontar estos momentos marcados por la incertidumbre.

El entorno VUCA queda obsoleto y presenta la nueva tendencia BANI. Defina los conceptos.

VUCA es un acrónimo que se creó en el Ejército de los Estados Unidos en los años 80 con motivo de la Guerra Fría. Para definir el entorno que vivían decían que era un entorno VUCA, es decir, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Tras el atentado de las Torres Gemelas, el acrónimo se trasladó a la economía. La clave del entorno VUCA es la velocidad del cambio. Ya antes de la pandemia, los líderes debían tomar decisiones de manera rápida. A raíz de la pandemia, el nuevo entorno se denomina BANI, es decir, quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. La clave de este entorno es que hay que tomar las decisiones en un entorno de caos.

¿Cuáles son los requerimientos que necesitan los líderes en este nuevo entorno?

Cualquier responsable de empresa debe tener sus capacidades técnicas desarrolladas, no puede quedarse atrás digitalmente hablando. Hay que estar actualizados técnicamente para poder seguir liderando una organización. Además, las organizaciones se deben agilizar. Pero la clave principal es el liderazgo humanista en este entorno digital, es decir, el líder debe tener una conexión y un foco especial con su equipo. Debe ser un líder colaborativo para que las fortalezas de su equipo brillen. Hablo de un líder que no es el de antes, que tenía toda la carga. Es un líder que facilita que todo su equipo contribuya. Gráficamente, el líder si sitúa en el centro y este centro se va haciendo grande. Tiene su responsabilidad, que es facilitar que las fortalezas de su equipo estén desarrolladas porque somos todos un equipo.

¿Cómo trasladaría estos conceptos a la pequeña y mediana empresa mallorquina?

Un empresario mallorquín debe desarrollar competencias de gestión y competencias de liderazgo. Las competencias de gestión van desde la planificación, la presupuestación, sus normas, establecer funciones, pero a la vez tiene que poner el foco en las personas y es aquí donde desarrolla sus competencias de liderazgo, empatiza con su equipo, se cuestiona, permite que le cuestionen, motiva y forma a su equipo. Está más centrado en las personas.

El entorno social y económico se ha transformado por la pandemia. ¿Cómo se gestionan los cambios impuestos por la pandemia?

Actualizándose y aprendiendo constantemente, además de poner el foco en tu equipo, saber qué le está pasando a tu equipo.

Cambio es una palabra presente en nuestro mundo pero no está en nuestras vidas como acción. ¿Nos resistimos a cambiar?

El ser humano se resiste al cambio siempre pero el cambio no es una opción. Se resiste porque el cambio normalmente viene impuesto. Siempre implica un cambio de identidad y el ser humano se aferra a esta identidad, mediante su discurso interior, también llamado zona de confort. Pero el cambio no es una opción, lo que sí es una opción es el tiempo que nos resistimos a ese cambio. La elección es cuánto tiempo nos resistimos y yo invito a no resistirse mucho porque cuanto más se resiste uno, más va a sufrir.

¿Cómo entiende el cambio Carmen Molano?

Como una evolución, como crecimiento, como avance, como vida.