No vagi per dit | Investidura de las Valentes Dones infantiles sin presencia de los colectivos

Otro frente más. Las relaciones entre los colectivos que organizan el Firó y el ayuntamiento de Sóller no pasan por sus mejores momentos. Tanto es así que estos días sus representantes han anunciando al Consistorio solleric que no asistirán a la investidura de las Valentes Dones infantiles que se celebrará mañana. Lo curioso del caso es que poco antes de anunciar que no acudirán por «coherencia», dos de los tres colectivos presentaron varias facturas al Ayuntamiento para que se las pague. De ropa y varias espadas de madera, para ser más precisos. Las facturas irán al montón.