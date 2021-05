Fent i desfent | Detenido en Manacor un supercontagiador de coronavirus

Fent | El show del hombre contagiador

Joanet, con lo que te gusta el salseo, creo que por el Llevant estarías mucho más divertido. Ahora tenemos un supercontagiador, un supercontagiador que sale a la luz tres meses después de liarla parda y en un plis plas ya está en libertad. En mi casa, a eso lo llamamos, puro show mediático. Si tu estás embafat, yo estoy saturada de autoridades que no están a la altura en gestionar una pandemia. Mucho infocovid y mucha palabrería pero me parece increíble que un año después de pandemia haya personas que todavía no sepan que deben confinarse mientras esperan resultados de una PCR. Y si realmente el médico no se lo ha dicho, peor me lo pones. No es que vaya de Simón por la vida pero a veces aplicar un poc de seny es más efectivo. Si en vez de tantas restricciones y tanta información pandémica, los gobiernos apostaran por hacer más pedagogía y por las sanciones, estoy convencida de que con una multa bien saladita ni se saltarían confinamientos ni habría tantas fiestas ilegales. Mira a Calvo con las multas a los restauradores. Las protestas se pararon en seco. El bolsillo es el bolsillo y más en los tiempos que corren.

Desfent | cuando los cotillas se vuelven expertos

A decir verdad, siento como pena para este señor que se ha quedado sin trabajo, sin gimnasio y no descartes, Rosa, que un día de estos se encuentre la maleta en la puerta. Ahora ya tiene la pena de telediario y sólo falta saber qué dirá realmente la justicia de este caso. El presunto contagiador dice que no lo sabía y no se informaba. Dejando de lado si obró como correspondería, lo que no me extraña de este señor es que dejara de seguir la tele y sus informativos. En eso coincidimos y ya somos unos cuantos porque realmente me siento embafat con el seguimiento que se hace en los telediarios y tertulias televisivas de la pandemia con presuntos expertos de la materia que no saben ni donde tienen su mano izquierda. Me basta con que me digan que José Javier Vázquez y su elenco de chafarderas bombardeen a diario a su inefable audiencia con sus afirmaciones que sientan cátedra. ¡Aquí hay tomate! No es de extrañar que más de uno se tire a la espalda la pandemia y todo lo que conlleva si sólo con encender la tele nos encontramos a los cotillas de turno que hablan con más experiencia que el don Simón ese.