El propietario de un restaurante de Magaluf: «He gastado 25.000 euros de mis ahorros este año en el negocio»

Rafael Mejías, quien regenta el Mesón Can Miguel desde hace 26 años con su familia, asegura sentirse desbordado. En lo que llevamos de año ha inyectado al negocio 25.000 euros de sus ahorros. Confiesa que el restaurante se ha convertido en una «ruina» y si durante esta temporada turística no pueden trabajar, no descarta echar la persiana. «Los gastos nos están comiendo», sostiene, mientras enumera la lista «interminable» de facturas que debe pagar como el autónomo, seguro de los trabajadores, alquiler, luz (ha llegado a pagar hasta 600 euros con el local cerrado)...