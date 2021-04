Medio Ambiente analiza los impactos de la conexión eléctrica con la península

La comisión balear de Medio Ambiente del Govern propone a Madrid que también valore la posibilidad de que el segundo cable eléctrico que conectará la península con Mallorca pueda entrar en la isla por la bahía de Palma y no por la de Alcúdia, tal y como está previsto, debido al impacto ambiental que genera esta segunda opción.

Es una de las conclusiones que se contemplan en la propuesta que fue aprobada el jueves en el pleno de la comisión balear de Medio Ambiente como respuesta a una consulta realizada por la dirección general de Política Energética y Minas en relación al estudio ambiental del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, que entre otras actuaciones prevé la habilitación de un segundo cable submarino entre la península y Mallorca.

La comisión medioambiental propone en el documento que «se debe valorar la alternativa del punto de entrada a la isla de Mallorca por la bahía de Palma, ya que la solución propuesta del punto de entrada del cable submarino por Alcúdia en la planificación energética 2021-2026 supone atravesar varios espacios protegidos y también las praderas de posidonia oceanica presentes en la bahía de Alcúdia». Además, también afirma que esta alternativa «implicaría ubicar nuevas instalaciones de transformación y transporte que afectarían a alguno de estos espacios protegidos», entre los que cita diferentes zonas LIC y ZEPA como el canal de Menorca, las bahías de Pollença y Alcúdia, el parque de s’Albufera, el Puig de Sant Martí o Maristany.

No obstante, Medio Ambiente también valora como positivo que, si finalmente el cable entra por Alcúdia, no tenga que construirse una nueva red que atraviese la isla de norte a sur. El presidente de la comisión, Antoni Alorda, quiere dejar claro que el órgano ambiental «simplemente pide que, además de la opción de Alcúdia, que en principio es la preferida, se valoren otras alternativas como la de Palma, pero no apuesta por ninguna de las dos posibilidades».

La propuesta de Medio Ambiente insta, en el caso de las interconexiones submarinas, a tener en cuenta las figuras de protección ambiental de la Red Natura 2000 y el decreto 25/2018 de conservación de la posidonia.

También destaca que el cumplimiento de los objetivos de descarbonización y la implantación progresiva de energías renovables en Balears topa con las limitaciones espaciales, territoriales y ambientales, que «provocarán retrasos, dificultades e incluso el impedimento de su correcta consecución si únicamente se confía en la capacidad de instalación de infraestructuras de captación de energías renovables en los territorios insulares», por lo que «es necesario incidir en la importancia de las interconexiones del sistema eléctrico balear con el sistema eléctrico, ya que permitirán poder enviar la energía de generación renovable de la península a Balears, las cuales tienen problemas para encontrar lugares apropiados para la captación de energías renovables».