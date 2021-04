No vagi per dit | Una concentració silenciosa

Les manifestacions ja no són el que eren. Sigui pels efectes de la pandèmia, per ja no poder fer feina junts des de fa mesos sota un mateix sostre, o perquè enlloc de sortir decidiren concentrar-se al pati de la fàbrica. Sigui pel que sigui, la protesta d’aquest dimarts a Manacor per part de la meitat dels treballadors que Majorica té a Mallorca, va resultar freda. Unes 80 persones es situaren darrera una pancarta amb els logotips sindicals. Sense crits i sense el renou de qui vol protestar amb energia, sense la defensa ferma d’altres èpoques de crisi per les que ja ha passat la perlera. Silenci, converses privades i dues declaracions a la premsa. Ni tan sols les banderoles que estaven preparades devora la façana arribaren a desplegar-se. Tampoc l’organització prèvia fou millor: la convocatoria sindical es va fer tard i la representació política no va ser l’esperada. Una llàstima.