Lletra menuda | El civismo está a la deriva

El anonimato y la noche lo tapan y camuflan casi todo, mucho más si el incivismo que se ampara en ello usa, a modo de irresponsabilidad, los recursos que ofrece la violación del toque de queda y otras restricciones de la pandemia. Siempre ha habido desaprensivos por el mundo y gamberrismo a modo de vía de escape de mil carencias, pero dentro de un orden que ahora se presenta ya descontrolado. Basta asomarse al espacio público para confirmarlo. Pintadas, basuras, mobiliario urbano roto, herramientas rurales usurpadas son hoy cicatrices perennes de la falta de respeto a lo ajeno o colectivo. Aquellos tiempos en que lo público o extraño era sagrado quedan para la nostalgia. Por eso hay que poner ojo de vigilancia mecánica donde sucumbe la falta de visión de responsabilidad humana. No es precisamente un avance. Los pescadores de Port de Pollença están enredados por el agotamiento y la indignación ante el creciente vandalismo que sufren su espacio y sus medios profesionales. El desamarre de una barca dejada a la deriva y a merced de golpes contra el pantalán del Club Náutico es la acción que les lleva a pasar más allá de la denuncia formal. Piden videovigilancia directa sobre sus embarcaciones. Costas ya tiene otro frente de actuación abierto y otro motivo más que justificado para ponerse las pilas. Cuando falla lo esencial no queda más remedio que reaccionar y actuar. Dado que todo el mundo, y en este caso particular los pescadores de Port de Pollença, tienen derecho a trabajar con dignidad y tranquilidad, es necesario que se les garanticen los medios adecuados para hacerlo. Ellos no pueden ni deben pagar el incivismo de otros. Las cámaras tienen efecto disuasorio. También pueden ayudar a acabar con la impunidad.