“Majorica som tots”. Con este lema, un centenar de trabajadores de Majorica se han concentrado esta mañana en la fábrica que la empresa perlera tiene en el polígono de Manacor para reclamar “más ocupación” y “más industria”. El objetivo de la protesta era claro: expresar la voluntad de los trabajadores de que se mantenga el mayor número de puestos de trabajos posible y que Majorica se quede en la capital del Llevant. Los representantes del comité de empresa, Miquel Vanrell y Cati Ginard, han criticado a lo largo de este proceso se hayan mantenido al margen a los representantes legales de los empleados aunque han celebrado que el juez haya tenido en cuenta el informe que emitieron el 6 de abril. “Todas nuestras reivindicaciones quedan muy claras en el informe que ha redactado un abogado”, han sentenciado. “Intentaremos hacer todos los esfuerzos posibles para que el juez nos tenga en consideración. Necesitamos que Majorica se quede en Manacor y que se mantengan el máximo de puestos de trabajo posibles porque hay muchas familias que trabajan en esta empresa y que llevan toda una vida dedicada a Majorica”, ha manifestado Cati Ginard mientras los trabajadores y trabajadoras de la empresa perlera se concentraban en la entrada de la fábrica manacorina.

“Es un proceso legal pero no es justo que el comité de empresa no haya tenido la más mínima oportunidad para entrar a negociar determinados aspectos”, ha lamentado Miquel Vanrell, que ha concretado que la media de edad de los trabajadores ronda los 47 años. “Es una franja de edad en la que es muy complicado encontrar trabajo, por ello, desde el comité de empresa queremos que nos den pie a poder negociar de estos temas”. Y es que los representantes sindicales están trabajando para que las empresas ofertantes pongan a disposición “una recolocación efectiva”. “Es muy importante”, coinciden “pero si no nos dejan entrar en la negociación, estamos atados de pies y manos, lo que dificulta nuestro trabajo”.

De todas formas, Ginard ha especificado que sí han mantenido reuniones con cuatro de las cinco empresas que han presentado ofertas. “Las reuniones ha sido interesantes pero el problema es que lo que vale es lo que hay ofertado. Todo lo que prometan, son buenas intenciones pero sirven de poco. Lo que necesitamos son medidas que nos ayuden a que esto continúe”.

Tras el informe de los representantes de los trabajadores presentado el 6 de abril, el juez ha emplazado al administrador concursal ha revisar su documento, una revisión que se dará a conocer entre hoy y mañana, aunque los sindicatos alertan de que la respuesta se puede alargar a finales de semana ya que reclamó más documentación. “Al menos el juez nos ha tenido en consideración”, celebran.

Precisamente, la concentración de este martes ha servido para expresar la gran preocupación que hay en la plantilla de trabajadores. Así lo ha manifestado Yolanda Sáez, que lleva 29 años en la empresa: “Vivimos el proceso con mucha preocupación por el futuro de la empresa y los puestos de trabajo. Hemos tenido malas experiencias con los compradores y en Manacor hay muchas familias que viven de esta empresa”.

Los trabajadores de Majorica han tenido el apoyo del alcalde Miquel Oliver que ha acudido a la concentración para expresar el “apoyo unánime” del Consistori a los trabajadores, un apoyo que ya quedó patente en sesión plenaria. “Las ofertas afectan al número de trabajadores y aquí estoy para manifestar que los trabajadores deben ser el capital a tener en cuenta ya que durante muchos años han sido el motor de Majorica pero también porque la empresa tiene su afectación a nivel social y económico en el municipio”.